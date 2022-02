Facundo Jones Huala fue declarado prófugo de la Justicia

La situación de Facundo Jones Huala sigue siendo una incertidumbre. Luego de que el líder mapuche sea liberado de la cárcel chilena, un fallo revocó su libertad condicional y deberá volver a prisión. Pero ahora fue declarado como “prófugo” de la justicia y el juzgado de Garantía de Río Bueno decretó una orden de detención en su contra.

Ante esa presunción, el gobierno argentino incrementó los controles de Gendarmería Nacional en la frontera, tanto en los pasos habilitados como en los ilegales que podría usar para regresar al país.

El gobierno de Sebastián Piñera, por su parte, adoptó una medida similar intensificando la presencia de Carabineros en los alrededores de Temuco.

A pesar de que el paradero del líder mapuche sigue siendo un misterio, ambos países están convencidos de que intentará fugarse hacia Argentina debido a que e el país no tiene procesos judiciales vigentes.

Jones Huala no regresó a la cárcel de Temuco y eso generó una alerta inmediata en el Ministerio del Interior chileno y movilizó a las autoridades frente al caso autodenominado “lonko”, condenado por ataque incendiario a una vivienda y tenencia ilegal de armas, hecho ocurridos en el año 2013.

“Facundo Jones Huala acudió a la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Temuco en la que, incluso, participó el embajador argentino (Rafael Bielsa), y lo hizo a través de las vías institucionales. Ahora que la resolución del Poder Judicial chileno es en su contra, asumimos que debería presentarse ante la justicia y cumplir su condena. Si no ocurre, las policías van a detenerlo y para eso están activados todos los sistemas de alerta en la zona, particularmente para que él no cruce un paso no habilitado ya que se encuentra con arraigo y no puede salir del país”, indicó Juan Francisco Galli, subsecretario del Interior.

“El nombre de Facundo Jones Huala ha aparecido en más de una decena de reivindicaciones y de otros hechos violentos. Y ahí radica la importancia que él cumpla su condena privado de libertad: para dar una señal clarísima de que la violencia no es el camino para resolver cualquier conflicto u obtener cualquier demanda”, señaló a este medio la autoridad chilena.

Su teléfono celular, según medios trasandinos, dejó de emitir señal el martes de esta semana y su madre, Isabel Huala, aseguró desconocer el lugar donde se encontraba su hijo, al igual que su exabogada Karina Riquelme, quien dejó su representación por expresa solicitud del líder de la RAM luego que se revocara la libertad condicional.

Desde el propio gobierno también reconocen que apresar nuevamente a Jones Huala es una misión compleja. “Las probabilidades de recapturarlo con bajísimas”, dijeron. Pese a que los puestos fronterizos están cerrados por la pandemia, hay una serie de pasos transfronterizo por pasos no habilitados en la cordillera que se utilizan de manera regular.