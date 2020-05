Facebook e Instagram incorporan nuevas funciones para facilitar el trabajo de negocios locales

Ambas plataformas incorporan funciones de delivery y mensajería. También, lanzaron nuevos instrumentos para las pequeñas empresas.

Facebook e Instagram han incorporado a sus plataformas herramientas para facilitar el trabajo de negocios locales . Esto con el objetivo de apoyar las medidas de aislamiento por el Covid-19, sin que afecten el desenvolvimiento de algunos emprendimientos.

Por ejemplo, han lanzado funciones de delivery y de mensajería que ayudan a la realización de ventas online de forma eficiente.

De esta manera, estas plataformas colaboran con la economía y permiten que se realicen interacciones entre los vendedores y los clientes por un canal de venta mucho más seguro. Estas alternativas creativas favorecen a todas los negocios en general para que estén en contacto con su público a pesar del aislamiento producto de la pandemia.

Nuevas funciones en Instagram

En el caso de Instagram, en la actualidad es posible pedir comida por medio de un sticker en las historias o a través de un botón que pueden incorporar las empresas en su perfil. Además, cuando las personas presionan los enlazan directamente con aplicaciones de delivery como PedidosYa o Uber.

Por otro lado, también está disponible el sticker de “Apoyo Negocios Locales” que sirve para que los clientes muestren su apoyo a los comercios pequeños cercanos a su localidad.

Además el usuario puede mencionar una empresa mediante la etiqueta de mención de negocios, que permite al usuario indicar un negocio determinado para que las conozcan, la sigan y así aumenten las ventas.

Desde el momento que selecciona el perfil, se crea un icono con el nombre y tres fotos del negocio.

Nuevas funciones en Facebook

En Facebook se incorporó “Negocios Cerca de Ti” y es un espacio donde las personas pueden encontrar los comercios cercanos a su domicilio.

De igual forma, en Messenger está disponible la bandeja de entrada para empresas que permite a los negocios responder los mensajes de los clientes directamente desde su Página a través de la aplicación Messenger, sin que deban tener una cuenta en Facebook.

Facebook también presentó la herramienta “Cambios temporales en el servicio”, una función que permite a los empresas anunciar los cambios en el funcionamiento de sus servicios por causa de la pandemia. Con esta herramienta, los negocios locales pueden etiquetar este tipo de anuncios fácilmente desde el administrador de páginas.

Los cambios anunciados a partir de esta función también son visibles en las búsquedas de Facebook.

Por ejemplo, gimnasios pueden anunciar que ofrecen clases virtuales, restaurantes pueden comunicar que están trabajando con la modalidad de delivery o take away y, aquellos negocios que no están funcionando, pueden anunciar que están temporalmente cerrados.

Finalmente, también se actualizó el “Centro de Recursos para Empresas”, con información relacionada con Covid-19, herramientas comerciales y mejores prácticas en las aplicaciones de Facebook e Instagram.

En definitiva, todas estas nuevas funciones y herramientas disponibles en Facebook e Instagram, buscan facilitar el trabajo de las Pymes y los emprendedores. También, ayudar a las personas a conseguir los productos que necesitan sin salir de casa. Se espera que estas importantes plataformas sigan creando actualizaciones para aportar soluciones en estos momentos de emergencia mundial.