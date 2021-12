Fabián Gianola podría ser detenido por una denuncia de presunto abuso sexual

Otro famoso actor se encuentra denunciado por un presunto hecho de abuso sexual. Se trata de Fabián Gianola, quien deberá presentarse a una declaración indagatoria, y no se descarta que se pida su prisión preventiva.

En 2018 Fabián Gianola fue denunciado penalmente por el presunto abuso y violación de Fernanda Meneses. En ese momento, el actor se defendió alegando que la mujer “quería prensa” y desestimó todas las versiones.

Fernanda Meneses

En el programa de hoy en “Nosotros a la mañana” retomaron el caso para anunciar que Gianola sería citado a una declaración indagatoria por este caso. “Es más, dicen que la fiscalía pediría su detención una vez que se dije fecha de citación”, indicaron en el programa.

La periodista Sandra Borghi contó que había intentado comunicarse con el actor para que pudiera dar su versión de los hechos, pero él le respondió: “Me agradeció por la pregunta pero me aclaró que su abogado no lo deja decir nada por el momento”.

Por su parte, Gustavo D´Elía, abogado de las denunciantes, aseguró en el mismo programa que habría más mujeres que podrían dar testimonio pero no lo hacen por miedo. “Muchas temen quedarse sin trabajo en el medio o tener consecuencias peores”.

Fabián Gianola en actuación con Fernanda Meneses

Denuncia a Fabián Gianola

“Un día estábamos en el set de filmación con Claudio María Domínguez y Tití Fernández, y en medio del ensayo él me puso la mano debajo de la pollera, en la vagina, delante del director, delante de las maquilladoras”, relató Fernanda Meneses sobre el episodio que sufrió con Fabián Gianola en 2018.

En aquel momento, Fabián Gianola no demoró en contestar. “Esta señora me está acosando hace un año, me está pidiendo dinero. Hace un año levantaron el sketch del programa que hacía en Canal 9 con ella, y entendió que yo la tenía que indemnizar, que le tenía que dar un dinero. Yo le dije que yo no era parte de la producción y ella insistió que yo igual le tenía que dar dinero, que no me creía. Como yo no le di nada amenazó a mis hijos, mandó capturas del Facebook de mis hijos a mi WhatsApp y me amenazó con que iba a ir a la televisión a hacerme mier… y así fue”, explicó Gianola.