Llegó a su casa, se encontró con una mujer desconocida y se llevó un gran susto: “Recen por mí”

Una joven argentina publicó la insólita experiencia paranormal que vivió en su propia casa y la dejó absolutamente aterrorizada.

Historia de miedo

Agustina Suyai, de Rio Negro, relató en su cuenta de Twitter lo que le ocurrió. Su historia comienza muy normal: "Llego a mi casa, veo una mujer en el living, la saludo a la distancia pensando que era amiga de mamá".

En ese punto, todo cambió: "Voy a saludar al living. No está la mujer y no está mi mamá, estoy sola en mi casa. Recen por mí. Obvio como adulta que soy me encerré en mi cuarto y no pienso salir hasta que llegue alguien más".

Hoy en un día normal: llego a mi casa, veo una mujer en el living, la saludo a la distancia pensando que era amiga de mamá, procedo a colgar las cosas en el perchero, voy a saludar al living NO ESTA LA MUJER Y NO ESTA MI MAMÁ, ESTOY S O L A en mi casa.

Recen x mi — Agustina (@Agustinasuyai) May 2, 2023

Consejos e incertidumbres

Los seguidores de Agustina no dudaron en dar su opinión. Una cibernauta le escribió: "No seas tímida. Ve y conversa. Por lo menos yo que vivo en una casa enorme y que siempre penan me llevo re bien con los fantasmas".

Luego los comentarios se pusieron más picantes: "Pero, amiga, no viste pelis de terror literal todas las víctimas van al cuarto y encima si es un espíritu paasaaa"; "Necesito saber si la señora que viste te saludó"; "Personalmente yo me quedaría modo tiesa"; "A mi me pasó una vez vi a un nene que me miraba desde atrás de una cortina. Me quedé en la calle hasta que llegó mi marido".