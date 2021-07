Viral: Hizo un examen con lenguaje inclusivo y la docente le puso un “une” ¿Es real o falso?

Un examen se volvió viral en las redes sociales porque una alumna habría respondido en lenguaje inclusivo y recibido una sorpresiva calificación de la profesora.

Según señala la información que se viralizó, se trata de una alumna que realizó el examen de ingreso al Colegio Nacional de Buenos Aires y para completar la hoja utilizó el lenguaje inclusivo de forma exagerada en todas sus respuestas, y la docente, de nombre Muñiz Alberta (según detalla la hoja) lo corrigió y lo terminó calificando con un une (1).

Sobre el examen

Una de las preguntas consultaba: “¿Cuales fueron los eventos que desencadenaron la batalla de Caseros?. Indicar fechas e hitos de la gesta. Describir los puntos más sobresalientes de cada uno de los bandos”.

La respuesta de la alumna

En la respuesta del examen, la alumna de nombre Jessica, escribió: “Le batalle de Caseros fue un evente que decidió el future de gobernabilidad del país naciente”.

Ademas de escribirlo utilizando el lenguaje inclusivo, la alumna utilizó palabras como “quilombe” y también opinó sobre el militar y político Juan Manuel de Rosas: “un patriote, o mejor dicho un matriote”.

Repercusión en las redes

Algunos usuarios opinaron sobre el examen: “Un 1 es muchísimo un cero.. lo único que falta que cambien la historia.. con lenguaje chabacano y de mal gusto”, otro agrego en tono de chiste: “tiene el francés en la sangre esta mujer!”.

El examen no sería real

El sitio Chequeado.com informó que es falso el examen del Colegio Nacional de Buenos Aires completado con lenguaje inclusivo y aplazado con un “une”.

Aseguran que se puede comprobar que no es real porque el supuesto examen se realizó en una fecha no correspondiente con el ciclo lectivo. Además, está mal escrito el nombre del colegio y la docente no es parte de ese establecimiento educativo.