A pocos días de cumplirse un mes del cambio de gobierno, asumieron las nuevas autoridades de las empresas ferroviarias estatales Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE), Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIFSE) y Belgrano Cargas y Logística S.A. (BCyLSA).

La mayor parte de la estructura de esas empresas, hasta ahora dirigidas por los macristas Marcelo Orfila, Guillermo Fiad y Ezequiel Lemos, respectivamente, fue completada por dirigentes provenientes del Frente Renovador de Sergio Massa.

En sustitución de Marcelo Orfila al frente de la SOFSE –empresa que durante el gobierno de Macri adoptó el nombre de fantasía Trenes Argentinos Operaciones– asumió Martín Marinucci, referente del Frente Renovador moronense.

La vicepresidencia de la empresa quedó en manos de Darío Golía, ex intendente de Chacabuco, mientras que como directora titular asumió Sandra Mayol, ex intendenta de San Miguel del Monte. Como director suplente, a su vez, fue nombrado Fernando Carballo, ex intendente de Magdalena.