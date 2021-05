¿Quién es Evangelina Vanshi Thomas? La atleta argentina que corrió al ladrón que robó en su casa

Evangelina Vanshi Thomas, es una de las mejores atletas de nuestro país, quien a fin de este mes competirá en el Campeonato Sudamericano de Guayaquil. En su regreso a Trelew, luego de un entrenamiento, tuvo un hecho delictivo en su casa donde vio a un ladrón escapando con sus pertenencias, Evangelina no dudó y lo persiguió.

La campeona argentina corrió detrás del hombre durante 300 metros hasta que lo detuvo y fue agredida, recibió varios golpes, pero gracias a la ayuda de sus vecinos logró detenerlo. Luego llegó la policía para aprehender al hombre y decomisar la mochila robada, en la que encontraron la notebook de Thomas y otras cosas.

“Llegue a casa y vi todo desordenado. De golpe me di cuenta que alguien escapaba por la ventana y no lo pensé, salí corriendo detrás, hasta que pude atraparlo”, contó Evangelina.

“Cuando lo alcancé, me empezó a pegar. Por suerte vinieron vecinos y me ayudaron a retenerlo hasta que llegó la policía. Ahora estoy con miedo de cruzármelo por la calle, por eso espero que lo detengan y no lo liberen“, agregó la corredora.

Sobre su trayectoria

Luego de 6 años sin correr, Vanshi Thomas se consagró campeona argentina en la distancia de 800 metros. Además, es la dueña de la séptima mejor marca nacional de todos los tiempos en la distancia.

Durante su período de inactividad se dedicó al modelaje, fue actriz y participó de programas de entretenimiento en los que se ponía a prueba su destreza física.