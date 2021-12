¿Cuándo se estrena Spider Man: No Way Home? Fecha de estreno de la película

“Spider-Man: No Way Home” es una de las películas más esperada por los fanáticos del Universo Marvel, no solo por su protagonista, Tom Holland, sino también por la vuelta de Peter Parker, Tobey Maguire (2002-2007) y Andrew Garfield (2012-2014).

Después de que la identidad de Peter Parker como Spider-Man quedara expuesta por Mysterio al final de “Spider-Man: lejos de casa”, la vida y la reputación de Parker dan un gran giro.

Para arreglar este asunto, Peter decide contactar a Stephen Strange para que lo ayude a restaurar su antigua identidad secreta con magia, pero a raíz de esto, se provoca una fractura en el multiverso, causando que supervillanos de otras realidades alternas ingresen a su universo.

¿Cuándo se estrena Spider Man: No Way Home?

En Argentina, México y España, Spider Man: No Way Home, se estrenará en todos los cines el 16 de diciembre. Pero, en Estados Unidos mantiene su fecha en el 17 de diciembre.

Mira el tráiler de Spider Man: No Way Home