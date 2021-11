¿Cuándo se estrena “House of Gucci”? Fecha de estreno de la película

House of Gucci es una de las películas más esperadas, desde que Lady Gaga compartió la foto oficial de la película, generó grandes expectativas sobre el film que muestra a una de las marcas más influyentes de la industria de la moda, y ahora todos se preguntan ¿Cuándo es la fecha de estreno en cines?.

Protagonizado por Lady Gaga y Adam Driver, quienes dan vida a Patrizia Reggiani y Maurizio Gucci, para relatar el asesinato del icónico diseñador y la implicancia de su esposa, asesina intelectual del crimen.

Lady Gaga en “House of Gucci”

Vale recordar que Reggiani fue acusada de ser la persona que contrató al asesino por lo que fue sentenciada a 29 años de cárcel. Estando en prisión sus hijas apelaron que un tumor cerebral que padecía había afectado su personalidad y eso la habría llevado a cometer el crimen. Luego de estas declaraciones, su sentencia se redujo a 26 años.

Finalmente, en 2011, tras haber cumplido 18 años, salió en libertad por buen comportamiento.

Además de los actores ya mencionados, el elenco también cuenta con la participación de Al Pacino, Jared Leto, Salma Hayek, Camille Cottin, Jack Huston, Jeremy Irons, Mãdãlina Ghenea, Reeve Carney y Youssef Kerkour.

¿Cuándo se estrena ‘House of Gucci’?

La cinta basada en el libro “House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed”, escrito por Sara Gay Foden y protagonizada por Lady Gaga se estrenará en los cines el próximo jueves 25 de noviembre de este año 2021.

Mira el tráiler de House of Gucci