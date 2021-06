Esteban Bullrich usa la app “Háblalo” para poder comunicarse con su hija de 6 años

Hace poco, el senador nacional de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich anunció que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa la cual le causa una parálisis muscular y le afecta el habla.

A través de una entrevista contó que pasó por diferentes etapas anímicas desde que recibió el diagnóstico, pero también contó algunas particularidades que padece, una de ellas es la comunicación con su hija de 6 años.

“Ella está enojada, porque no me entiende muchas veces. Yo me olvido y hablo rápido, antes me emocionaba, lloraba porque ella no me entendía. Ahora uso una aplicación que es de un argentino, Mateo Salvatto, se llama ‘Háblalo’. La uso con ella para hacer la tarea, por ejemplo“, explicaba Bullrich en la entrevista.

¿Qué es “Háblalo”?

“Háblalo” fue creada por Salvatto en el 2017, con el objetivo de asistir a personas con problemas para comunicarse verbalmente o con dificultades de audición parciales o totales, gente con afasias, traqueotomías, parálisis cerebral o personas con ELA.

“Mis objetivos son claros: lograr la inclusión de las personas con discapacidad a través de la tecnología, y generar igualdad de oportunidades para todas las personas, también con tecnología”, contaba Salvatto en la presentación de la app.

“Mi mamá es profesora de sordos e intérprete de lengua de señas hace 35 años. Me crie entre personas con esta discapacidad y crecí viéndolos sufrir con muchísimas cosas que para las personas que no tenemos alguna discapacidad, son cotidianas y simples. Desde ir a comprar algo a un quiosco hasta hacer una denuncia”, explicó Mateo.

En esta oportunidad, Salvatto se mostró emocionado por el esfuerzo de su equipo de trabajo, Asteroid Techs, por seguir ayudando a personas en todo el mundo, aunque se renueva su visibilidad con el caso de Bullrich.

El Senador Esteban Bullrich, diagnosticado recientemente con ELA, cuenta cómo utiliza @HablaloApp para hacer la tarea con su hija menor.



Simplemente no tengo palabras, solo lágrimas. Solo orgullo. Solo emoción. Solo motivación para seguir luchando por la inclusión… siempre. pic.twitter.com/ynaBp0mpgK — Mateo Salvatto 🇦🇷 (@Mateons) May 31, 2021

“Simplemente no tengo palabras para describir el orgullo que esto me genera. Hace cuatro años que con todo el equipo de @asteroidtechs trabajamos diariamente para ayudar con @hablaloapp a la mayor cantidad de personas con discapacidad. Y este testimonio es un enorme reconocimiento y una motivación para seguir haciéndolo mucho tiempo más”, publicó en sus redes sociales, compartiendo la entrevista de Bullrich.

Háblalo ofrece diferentes alternativas, como un chat, pictogramas (para expresar sentimientos, partes del cuerpo o acciones) y las posibilidades de “hablar” o “escuchar”, con un traductor de texto a voz y de voz a texto. Y un dato muy importante es que no necesita Internet para funcionar.