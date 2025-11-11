Este martes, Cuenta DNI lanza descuentos imperdibles en múltiples rubros

Este martes 11 de noviembre, la Cuenta DNI del Banco Provincia (BAPRO) presenta nuevas oportunidades de descuentos para aprovechar en múltiples rubros. Las promociones incluyen beneficios en librerías, ferias bonaerenses, y comercios adheridos, junto con facilidades de pago para las compras diarias.

¿Qué Beneficios Ofrecerá la Cuenta DNI Esta Semana?

El programa busca acompañar la economía de los hogares bonaerenses a través de reintegros semanales y cuotas sin interés en distintos puntos de venta. Además, los usuarios podrán acceder a beneficios dentro de las universidades provinciales, lo que refuerza la vinculación entre consumo, educación y desarrollo local.

Detalles de las Ofertas para Este Martes

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana por persona.

40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana por persona. Comercios de cercanía (no alimentos): tres cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas en la app.

tres cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas en la app. Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses.

Descuentos Especiales en Supermercados para Hoy

Nini Mayorista: 20% de descuento los martes, con tope de reintegro de $20.000 por día y por persona, aplicando en sucursales Nini Mayorista.

20% de descuento los martes, con tope de reintegro de $20.000 por día y por persona, aplicando en sucursales Nini Mayorista. Vital: 20% de descuento los martes y domingos, con tope de reintegro de $20.000 por persona.

Estas acciones son parte del plan de estímulo del BAPRO, que continúa promoviendo el uso de la billetera digital como herramienta de inclusión financiera y apoyo a los pequeños comerciantes de toda la provincia.