Se conocieron nuevos detalles del estado de salud de Silvina Luna

Silvina Luna sigue en una situación de salud crítica y se mantiene en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Italiano. Según informó Ángel de Brito, Luna no puede respirar por sí misma debido a la debilidad en sus pulmones y su cuerpo, lo que la mantiene conectada a un respirador.

A pesar de los intentos de los médicos por permitirle respirar por sus propios medios, Silvina Luna tuvo que ser re-intubada y sedada, y se le colocó un respirador mecánico. Además, se reveló que sufre de encefalopatía, un trastorno cerebral, como resultado de la infección.





De Brito también compartió que los médicos están considerando realizar una traqueotomía para facilitar la respiración de Luna. Actualmente, debido a la fuerte sedación, no está completamente lúcida. El periodista de espectáculos también recordó que, tras la afección por la mala praxis, Silvina vive con dolor constante, una situación que se traslada a sus órganos y hace que incluso respirar sea doloroso para ella.

“Silvina sigue con un estado de salud crítico, esta es la realidad, uno de los temas es el respirador, no puede respirar por sus propios medios, no tiene fuerza su cuerpo, no tienen fuerzas sus pulmones, por eso está contactada a un respirador”, finalizó el conductor sobre el tema.