Espert: “Hay que poner un límite a la natalidad en los hogares marginales”

En una entrevista, El Diputado Nacional José Luis Espert aseguró que es necesario “controlar la natalidad en los hogares pobres” para que Argentina no se convierta en “una gigantesca villa miseria en los próximos años”.

A su vez, opinó sobre las asignaciones que otorga el Estado por cada hijo que se tiene: “Uno no puede dar una AUH por cada hijo: hasta dos hijos te damos AUH, más no. No puede ser que uno esté subsidiando el aumento de la pobreza”, sostuvo Espert.

Y agregó: “La tasa de crecimiento de la población en hogares marginales es de 4 y 5 veces superior a la de la población de clase media y media alta. Esto significa que, si Argentina no pone un límite a la natalidad en los hogares pobres, el país va a ser una gigantesca villa miseria”.

Las declaraciones del Diputado tuvieron lugar en una entrevista con Infobae, y luego de publicarse, generaron polémica en las redes sociales, donde se convirtieron en tendencia.