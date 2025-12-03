Especial Navidad del Banco Provincia: descuentos y hasta 18 cuotas sin interés en Provincia Compras

El cierre del año trae consigo la búsqueda de regalos, oportunidades de ahorro y beneficios bancarios que permitan aliviar los gastos típicos de diciembre. En este contexto, el Banco Provincia lanzó una propuesta especial que combina descuentos y financiamiento extendido, pensada para quienes ya están planificando las compras navideñas.

Qué incluye el Especial Navidad del Banco Provincia

El Banco Provincia presentó Especial Navidad, una promoción disponible desde este martes y vigente hasta el viernes 5 de diciembre, aplicada a todas las compras realizadas en Provincia Compras con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la entidad.

El beneficio central es la posibilidad de financiar compras en hasta 18 cuotas sin interés, una opción que permite adquirir productos de mayor valor sin afrontar costos adicionales.

Según el sitio oficial, la propuesta alcanza más de 47.200 artículos, abarcando categorías como tecnología, hogar, electrodomésticos, indumentaria, belleza, juguetes y más.

Para aprovechar la promoción, solo es necesario:

Ingresar a Provincia Compras.

Registrarse (si aún no tenés usuario).

Seleccionar el producto deseado.

Finalizar la operación con tarjetas del BAPRO.

Otros descuentos del Banco Provincia y Cuenta DNI en diciembre

Además del Especial Navidad, el Banco Provincia confirmó un cronograma de beneficios durante diciembre para quienes utilizan Cuenta DNI, con descuentos en comercios de barrio, supermercados, gastronomía y más.

Entre las propuestas destacadas del mes se encuentran:

Comercios de barrio: 20% de descuento todos los viernes, con tope semanal de $4.000 (se alcanza con compras de $20.000).

20% de descuento todos los viernes, con tope semanal de $4.000 (se alcanza con compras de $20.000). Carnicerías, pollajerías y pescaderías: 35% de descuento el sábado 20 de diciembre, con tope de $7.000 (se alcanza con $20.000).

35% de descuento el sábado 20 de diciembre, con tope de $7.000 (se alcanza con $20.000). Ferias y Mercados Bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope semanal de $6.000 (compras desde $15.000).

40% de descuento todos los días, con tope semanal de $6.000 (compras desde $15.000). Gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años: 30% de reintegro, tope mensual de $8.000 (se alcanza con $26.666).

30% de reintegro, tope mensual de $8.000 (se alcanza con $26.666). Librerías: 10% de descuento sin tope.

10% de descuento sin tope. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento miércoles y jueves, sin tope.

10% de descuento miércoles y jueves, sin tope. Universidades: 40% de descuento en bufetes, con tope semanal de $6.000 (se alcanza con compras de $15.000).

40% de descuento en bufetes, con tope semanal de $6.000 (se alcanza con compras de $15.000). Casa Silvia: 20% de descuento todos los días, sin tope.

Supermercados adheridos y beneficios disponibles

Durante diciembre, varias cadenas de supermercados también ofrecerán promociones a través de Cuenta DNI:

Mayorista Nini: 15% los martes, con tope de $20.000 por día y persona.

15% los martes, con tope de $20.000 por día y persona. Carrefour: 10% los miércoles, sin tope y con devolución inmediata.

10% los miércoles, sin tope y con devolución inmediata. Chango Más: 15% de jueves a sábado, sin tope de devolución.

15% de jueves a sábado, sin tope de devolución. Mayorista Vital: 20% los martes y domingos, con tope semanal de $10.000 (se alcanza con compras de $50.000).

20% los martes y domingos, con tope semanal de $10.000 (se alcanza con compras de $50.000). Supermercados Dia%: 20% todos los lunes, con tope semanal de $8.000 (compras desde $20.000).

20% todos los lunes, con tope semanal de $8.000 (compras desde $20.000). Toledo: 20% los miércoles, sábados y domingos, sin tope y con devolución inmediata.

20% los miércoles, sábados y domingos, sin tope y con devolución inmediata. Supermercados bonaerenses: 15% los martes y miércoles en cadenas como Super Chacabuco, CLC, Sabor Criollo, La Amistad y otras. Incluye un tope semanal de $6.000 con compras desde $30.000 (máximo ahorro con $40.000).

Estas opciones permiten combinar el Especial Navidad con otras promociones de la entidad y aprovechar diciembre para adelantar compras o reducir gastos del mes.