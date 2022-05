¡Escándalo! Una periodista mostró los glúteos involuntariamente “Perdón a mi familia”

Se trata de Paula Varela quien conduce Socios del espectáculo. Este lunes la periodista vivió un incómodo e insólito momento mientras bailaba con uno de los protagonistas de Argentina, tierra de amor y venganza 2,al parecer su falda le jugó una mala pasada.

Llega una nueva tira de Argentina, tierra de amor y venganza a la tv argentina luego de tres años de su primer emisión. Con un elenco renovado, Toni Gelabert es uno de sus personajes principales y este lunes visitó el programa Socios del espectáculo (El Trece).

El joven tiene 21 años y es presentado como “la promesa española”. Con un gran recorrido electoral llega a la Argentina para protagonizar la telenovela de época en la que encarna a Antonio, quien vive una historia de amor gay junto al argentino Tato Quattordio.

Durante la entrevista el actor comentó su experiencia llegando a la Argentina y su participación con Polka hasta que en un momento del ciclo, la periodista Paula Varela se paró de su silla para invitar a Toni a bailar.

El joven lo dudó y la tomó de la mano, sin embargo, todo desembocó en un incómodo momento que se convirtió en un blooper al desnudo. Al ritmo de “La Ley y la Trampa” una chacarera de El Chaqueño Palavecino, la penalista le propuso al español recrear la coreografía más acrobática. Ella luego de ir a velocidad, debía lanzarse sobre él para que la tome desde la cintra y en el aire.

Paula arrojó su saco al piso y emprendió carrera pero al tomarla en el aire, el español la tomó de su pollera y sin querer la levantó dejando descubierto los glúteos desnudos de la conductora frente a la cámara.

El estudio estalló en risas, el actor no pudo evitar la vergüenza y le pedía perdón reiteradamente a Paula por lo ocurrido. “Chicos, no se puede. Una está vestida y termina desnuda. Perdón a mi. Pero no pasó”, dijo la panelista quien se tomó el suceso con humor.