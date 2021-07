Escándalo en ShowMatch por el uso de la imagen de Ana Frank en una canción

El escándalo en el programa ShowMatch se desató por graficar con una foto de Ana Frank, la niña cuya historia es un símbolo del Holocausto, la canción “Yo no soy esa mujer”, que interpretó una participante de “La Academia”.

La producción del programa de ShowMatch proyectó una imagen de Ana Frank para acompañar la performance de Sofia “Jujuy” Jiménez en la canción “Yo no soy esa mujer”, de Paulina Rubio. Cuando la participante canta “yo no soy esa mujer que no sale de casa”, se puede ver a Annelies Marie Frank, la niña que escribió el diario íntimo durante su encierro por más de dos años y medio junto a su familia en Ámsterdam antes de ser descubierta y ser llevada a un campo de concentración.

“Usar la imagen de Ana Frank como fondo de una canción de una mujer que se reúsa a quedarse en la casa es un acto de humillación a las millones de víctimas, a los sobrevivientes y a toda persona que elija la dignidad humana como opción de vida”, repudió el director del Centro Ana Frank de Argentina, Héctor Shalom.

“No se quedó en la casa porque fue una mujer sometida, sino que tuvo que esconderse para escapar de la maquinaria nazi. En su encierro tuvo el más significativo acto de resistencia, que fue escribir un diario”, continuó Shalom, y agregó: “Quienes produjeron este espectáculo aberrante expresan su absoluta incapacidad de defender la dignidad de lo humano, de la mujer y su desconexión con las víctima de cualquier genocidio”.