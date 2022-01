Escándalo en Masterchef Celebrity: Malena Guinzburg se ganó la enemistad de Levinton y Viciconte

Este martes hubo fuertes cruces en las cocinas de Masterfchef celebrity 3, se trata de la incorporación de la última y nueva participante: Malena Guinzburg. Al parecer sus compañeros no estarían muy felices de su ingreso al reality…y tampoco de sus actitudes.

Las disputas entre Guinzburg, Levinton y Viciconte comenzaron poco después de iniciar la jornada.

La jornada comenzó tensa, Guinzburg estuvo al frente de sus compañeros y gracias a eso obtuvo un beneficio: al ser la primera de la fila en las estaciones de cocina podía sacarle a sus compañeros 10 ingredientes. También podía sacarle más a unos y menos a otros.

La comediante no lo dudó y arremetió contra Levinton, le quitó la única proteína que tenía: un filet de pescado.

“Joaquín había dicho que no se encariñó conmigo todavía, así que no tengo nada que perder” dijo Malena “Y vas bárbaro para que me encariñe” contestó Levinton. Desde ese momento los cruces se intensificaron.

Guinzburg tuvo fuertes cruces con Levinton, las peleas comenzaron luego de que usara su beneficio contra el artista.

“Es injusto que vos vengas así de un día par el otro y de repente participes”, expresó el líder de Turf. Frente a lo cual la comediante se defendió “Yo no tengo la culpa de ser la nueva, yo quiero integrarme, quiero que me quieran, pero me odia Joaquín”.

“Me voy a vengar de Malena, yo no soy rencoroso, pero esta vez aunque no llega al odio, está casi cerca” sentenció el artista. A la disputa se sumó Mica Viciconte: “Es un golpe bajo, le saca las aromáticas, que las usamos para todo, y le saca la truca, jodida Malena”

“Me sorprende que Malena juegue así tan fuerte de entrada; ganarse enemigos desde ahora no está tan bueno...porque cuando seamos poquitos, ahí te quiero ver”, agregó la influencer.

Viciconte también se sumó a la disputa y mostró su enojo contra Malena.

Viciconte destacó que Levinton sintió “injusto” el ingreso sorpresivo de la comediante al reality en ese momento de la competencia. “Yo también le hubiera sacado los diez ingredientes a Joaquín, porque así como lo ves, avanza y avanza; a mí no me va el personaje de ‘yo no sé nada’ y después sigue pasando de ronda, hay que tener cuidado con Levinton” dijo la ex participante de Combate.

Malena Guinzburg se ganó de enemigo a Levinton

Al finalizar el programa, Guinzburg presentó su plato ” “Le puse ‘Para Joaquín’”. A pesar de los obstáculos Levinton logró superar la prueba con éxito, a lo que en el backstage Malena confesó: “Creo que no me alcanzarían diez temporadas para que me perdone”.

Por su lado el artista afirmó que hubiera empleado una estrategia diferente, “Le sacaría un poco a cada uno para no joder a nadie, esa es mi manera de ser” y concluyó: “Malena, te ganaste un enemigo poderoso; estoy enojado porque no puedo creer tanto rencor y resentimiento. La cocina es un elemento de amor, así que el que no ama, que no cocine”.