Escándalo en los Oscar: ¿Cómo comenzó la bronca entre Will Smith y Chris Rock?

“Es uno de los momentos más divertidos de la televisión” dijo Chris Rock luego de que en medio de la presentación al mejor documental, tras hacer una referencia inapropiada a la esposa de Will Smith, este se levantara de su asiento y le propinara un cachetazo.

Will Smith se dirigió a Chris Rock y le dio un cachetazo.

Un momento incómodo se produjo en los Oscar este año. Chris Rock estaba presentando las nominaciones al mejor documental, todos reían de sus chistes incluyendo a Will Smith y su esposa Jade Smith, hasta que el actor hizo una broma sobre su calvicie (producto de la alopecia).

Lejos de reírse, Will se levantó de su asiento y se dirigió hacia el presentador quien al verlo llegar reía (quizá pensando que se trataba de una broma). El actor le proporcionó un cachetazo y al regresar le dejó en claro que su enojo iba en serio: “No vuelvas a poner el nombre de mi esposa en tu puta boca”.

Un silencio incómodo se produjo en la sala. Chris continúo con su presentación, no sin dificultad: se trabó y equivocó. Este suceso generó gran revuelo, una catarata de memes y una disputa sobre la masculinidad frágil, pero lo que no muchos sospechan es que la tensión entre ambos actores no es nueva.

Jace Pinkett, Will Smith y Chris Rock años atrás.

¿Cuándo comenzó la bronca entre Smith y Rock?

Más allá de lo ocurrido en los Oscar del domingo, la tensión entre los dos actores se remonta a 2016. En aquel año, los actores y actrices negros y negras llamaron a boicotear la ceremonia de los Oscar ya que era el segundo año consecutivo que las nominadas y nominados por su actuación eran, en su totalidad, personas blancas.

Aquel año Chris Rock fue invitado como presentador oficial y dedicó parte de su monólogo a descalificar la protesta y a sus propulsores, entre quienes se encontraba Jada Pinkett Smith y Will Smith.

Por otro lado, al parecer el actor también descalificó a la pareja a través de Twitter. En 2018, Will le envió un saludo de cumpleaños a su ex esposa Sheree Zampino junto a una foto de ella y su hijo Trey. Rock comentó “Wow. Tienes una esposa muy comprensiva” a lo que Sheere respondió “No odies“.