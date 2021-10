Escándalo en Dolores: Se suspendió la indagatoria a Macri

El expresidente Mauricio Macri se presentó a su primera indagatoria en una causa penal, es en Dolores y por supuesto espionaje a familiares de víctimas del hundido submarino ARA San Juan.

Tras horas de idas y vueltas, finalmente se suspendió la indagatoria a Mauricio Macri porque la AFI no estaba en condiciones de relevarlo de guardar secreto. Es decir, el ex presidente no puede declarar hasta que Alberto Fernández lo releve y aún no hay fecha para una nueva citación.

Al salir del juzgado, el abogado del ex presidente, Pablo Lanusse, afirmó: “Ha quedado en evidencia el juez Bava, en su intención de querer procesarlo antes de las elecciones; nos hemos tenido que enterar recién hoy que el juzgado no cuenta con el relevamiento del secreto de inteligencia para que Macri pueda declarar”.

Y agregó: “No hay fecha para la nueva indagatoria porque primero el juez debe pedir el relevamiento. Macri va a seguir a disposición de la Justicia. Lo que todos tienen que tener en claro es que esta causa es una persecución política, no somos iguales al kirchnerismo”.

La citación, la tercera ya que la primera estaba en el exterior y faltó al segundo llamado, la hace el juez federal subrogante de Dolores Martín Bava.

La causa es por supuesto espionaje en la cual ya fueron procesados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, extitular y Vice, respectivamente, de la Agencia Federal de Inteligencia. Incluso les prohíbe salir del país por peligro de fuga.

La prohibición de salida del país también fue impuesta a Macri, pero éste apeló y también es otra de las cuestiones que debe definir la Cámara Federal de Mar del Plata.

La declaración de Macri se daba con mucha expectativa, pues es la primera citación tras dejar su mandato como presidente, en medio de una campana electoral de cara al 14 de noviembre, y con una movilización de algunos dirigentes en Dolores en apoyo.