¡Escándalo! El Intendente de Castelli acusó a su par de Dolores de prohibirle la entrada a la ciudad

Un escándalo que podría derivar en presentaciones judiciales tiene como protagonistas a los Intendentes de Castelli, Francisco Echarren y de Dolores, Camilo Etchevarren, respectivamente.

Sucede que el alcalde castellense fue padre por segunda vez y su esposa y bebé se hallan internados en el Sanatorio Regional de Dolores.

En la noche de este miércoles, Echarren viajó hasta Dolores para llevarle leche a Florentino, tal el nombre del pequeño y en uno de los controles existentes en los accesos a la ciudad no le permitieron el ingreso a la misma.

Y, según trascendió, el Jefe Comunal de Dolores, fue informado de esta circunstancia manteniendo su actitud e incluso, afirman, habría enviado personal policial a revisar los baúles de los automóviles estacionados cerca del sanatorio para comprobar que Echarren no hubiese ingresado de manera ilegal.

A los pocos minutos de ocurrido este suceso, se viralizó un audio del Intendente Echarren en el que expresa lo siguiente:

“Fui a llevarle la leche a Florentino (su hijo) que nació a las 11hs y no toma la teta. Al llegar me comentan que por orden del Intendente yo no podía ingresar a la ciudad para nada, justo pasaba un conocido al cuál le pude dar la leche para que él la lleve al sanatorio Regional”, comenzó afirmando el Intendente de Castelli en el audio.

Continuando con su relato, el mandatario castellense sostuvo que incluso Etchevarren habría ordenado revisar los baúles de los autos que estaban cercanos al Sanatorio Regional, para asegurarse que él no ingrese.

“No entiendo como Dolores, que es una ciudad administrativa, que tiene cierto vuelo intelectual en la región, que es Sede Judicial elija a este matón como Intendente. Que me sigan buscando, que sigan revisando baúles. Yo estoy en mi casa”. culmina su audio de Whatsapp Francisco Echarren.

Asimismo a través de la red social Facebook, Echarren había posteado lo siguiente:

"Es triste que tu hijo recién nacido tenga hambre y que no te dejen entrar para llevarle leche.

Gracias a todos los mensajes de solidaridad y apoyo. El odio, el resentimiento, la envidia es fuerte para algunos que no saben distinguir la política de lo humano"

Luego de publicado, el posteo fue eliminado y desapareció de la popular red social, aunque se logró hacer captura de pantalla del mismo.

Allegados al Jefe Comunal castellense, afirmaron que este jueves podría presentarse en el Municipio de Dolores y exigirle a su colega que le brinde una explicación de lo ocurrido como también podría elevar su queja al Ministerio de Gobierno provincial.