“Se me caen las lágrimas”: El Dipy denunció maltratos de Baby Etchecopar y renunció a Radio Rivadavia en medio de un escándalo

El Dipy sorprendió al acusar a Baby Etchecopar, su compañero de Radio Rivadavia, de maltrato y luego presentó su renuncia.

El cantante de cumbia conduce desde hace dos años el programa “Los Desclasados” en la popular emisora.

El Dipy vs Baby Etchecopar

El músico realizó un duro descargo en su programa para hablar de este tema: “Me duele en el alma, se me caen las lágrimas, porque me rompí para llegar acá”.

Sobre su relación con Baby Etchecopar, El Dipy afirmó: “Si yo tendría que hablar estoy acá una hora, de todo puedo decir, pero para mí sigue siendo mi compañero de radio, para él no”.

Y agregó: “Yo soy un pibe laburante. ¡Baby no tiene idea de lo que es vivir en la calle! ¡Yo si viví en la calle! Yo no voy a seguir hasta que este hombre no pida disculpas de todo lo que me ha hecho durante un año y ocho meses sistemáticamente, sin parar, castigándome todavía no sé por qué”.

El Dipy denunció: “Apenas crucé la puerta y al aire dijo: ‘¡Uy, vino uno con gorrita, me va a robar!’. Así arrancó. Merezco respeto porque soy un compañero de trabajo”.



Ver este vídeo en YouTube Las denuncias de El Dipy contra Baby Etchecopar.

La respuesta de Baby Etchecopar

Días atrás, El Dipy había sugerido que, al igual que Viviana Canosa, Baby debía renunciar a su programa en A24. Esto no le gustó al periodista, quien lanzó: “Mi querido Dipy, no es que no te quiera, no existís para mí. Yo sé que cuando alguien se va te sentás en la silla. Estás haciendo tu carrera a los panzazos”.

Y agregó: “La verdad, Dipy, te digo en serio, flaco, vos no sos del medio, sos bailantero, Tenés que subirte a cantar bailanta. Es una falsa copia mía, no representa al pueblo. Anda en una Mercedes Benz. No es el nene pobre que dice: ‘No tengo cortinas en mi casa’. ¡No mientas!”.