Error del Banco Nación: empleados del Congreso recibieron $700.000 por equivocación y deberán devolverlo

Denisse Helman
Banco Nación

El cierre del año dejó una situación inesperada para cientos de trabajadores del Estado, que al revisar sus cuentas bancarias se encontraron con acreditaciones que no estaban previstas en el calendario oficial de pagos. La sorpresa se multiplicó en pocas horas y generó confusión, mensajes internos y aclaraciones urgentes por parte de las autoridades.

Un depósito inesperado en las cuentas de empleados del Congreso

Los empleados de la Cámara de Diputados detectaron este miércoles un desembolso adicional en sus cuentas sueldo. En muchos casos, el monto acreditado alcanzó los $699.177,82, lo que llevó inicialmente a pensar en un posible bono de fin de año no anunciado.

El pago figuraba bajo el concepto “rendición en pesos”, un ítem poco habitual para la mayoría de los trabajadores, lo que alimentó aún más la incertidumbre durante las primeras horas.

La aclaración oficial: se trató de un error bancario

Poco después de detectarse los movimientos, las autoridades de la Cámara difundieron un mensaje interno para aclarar la situación. Allí se informó que el depósito correspondía a un error del Banco Nación y que el dinero no debía ser utilizado.

El comunicado señalaba de manera explícita:

  • El monto acreditado fue producto de un error bancario
  • El dinero será descontado el viernes
  • Se pidió a los empleados no gastar los fondos
  • Se solicitó reenviar el aviso para evitar confusiones en cada sector

La comunicación buscó frenar el uso del dinero antes de que se produjera el ajuste automático.

El error también alcanzó a otras dependencias del Estado

La equivocación no se limitó al Congreso. Según se informó, otras áreas del Estado, como el Servicio Penitenciario, también registraron depósitos incorrectos en las cuentas de sus empleados.

Esto reforzó la hipótesis de una falla operativa generalizada y no de una decisión administrativa puntual vinculada a un área específica.

Bonos, aguinaldo y pagos previos

El episodio se dio en un contexto en el que los trabajadores del Congreso ya habían cobrado un bono junto con el aguinaldo. Ese refuerzo había oscilado entre $150.000 y $300.000, dependiendo de la categoría de cada empleado.

Además, por tratarse del último día hábil de diciembre, también se habían acreditado los haberes correspondientes a enero, lo que contribuyó a la confusión inicial al ver los saldos en las cuentas.

Legisladores excluidos y depósitos en dólares

Desde distintas bancadas confirmaron que el error no alcanzó a los legisladores, ya que las dietas se liquidan por un circuito distinto al del personal administrativo.

Sin embargo, se detectaron situaciones particulares entre algunos empleados:

  • Depósitos en dólares estadounidenses
  • Casos con acreditaciones de USD 290, USD 114 y hasta USD 6
  • Montos variables según cada cuenta

Estas irregularidades reforzaron la idea de una falla técnica en los sistemas de liquidación.

Reacciones internas y repercusiones políticas

La situación generó un fuerte impacto puertas adentro del Congreso. “Nos llegó a todos. Están estallados los grupos de WhatsApp. Fuimos felices un ratito”, resumió un empleado, reflejando el clima que se vivió durante las primeras horas.

En el plano político, también hubo reacciones públicas. El diputado santafesino Esteban Paulón ironizó en redes sociales sobre el episodio y descartó que se tratara de una medida deliberada del Gobierno, atribuyendo lo ocurrido exclusivamente a un error del Banco Nación.

