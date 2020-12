Era concejal y se jubiló a los 39 años por estrés: cobrará $100.000 por mes

Un episodio que volvió viral en las redes sociales. Es que un concejal de San Juan perteneciente a “Juntos por San Juan” decidió jubilarse y así obtener la pensión por discapacidad.

El hombre se llama Gabriel D’Amico tiene 39 años y padece de una colitis ulcerosa, una enfermedad inflamatoria del colon y del recto. Hace unos días, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) accedió a darle el retiro anticipado. Y cobrará $100 mil pesos por mes.

“La enfermedad fue aumentando progresivamente y el estrés de ser concejal opositor tuvo mucho que ver”, expresó el hombre a la entidad, según informó el Diario de Cuyo.

Y siguió: “El tratamiento convencional ya no es suficiente, se me ha intensificado la dosis del medicamento que es un tratamiento venoso que un enfermero aplica cada cuatro semanas en mi domicilio. He presentado más de 150 proyectos, no soy ‘ñoqui’ ni corrupto y eso me genera pagar el costo de la persecución del poder político de turno”.