Envíos por Courier: ya no se necesitará despachante ni pagar impuestos extra ¿Para compras de qué monto?

En un contexto donde el comercio electrónico y las compras internacionales ganan terreno entre los consumidores argentinos, las recientes modificaciones en el régimen de envíos por courier buscan facilitar aún más estas operaciones. Estas medidas apuntan a simplificar los trámites y reducir costos para quienes importan o exportan productos de bajo valor.

Nuevos beneficios para envíos de hasta u$s 400

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció que los envíos internacionales de hasta u$s 400 realizados a través de empresas de courier ya no requerirán el trámite de clasificación aduanera. Esto significa que no será necesario contratar a un despachante de Aduana, agilizando así el proceso para los usuarios.

Además, estos envíos solo deberán abonar el 21% de IVA, eliminando otros impuestos adicionales. La medida, busca facilitar el comercio tanto para consumidores como para pequeñas y medianas empresas exportadoras.

Límites y condiciones del nuevo régimen

Desde el 2 de diciembre de 2024, están vigentes dos normativas que modificaron el régimen de courier: el Decreto 1065/2024 y la Resolución General ARCA 5608/2024. Estas establecen que:

Se permite la desgravación del derecho de importación para envíos de hasta u$s 400 por envío.

por envío. Cada persona puede realizar hasta 5 envíos por año bajo este régimen.

bajo este régimen. Para importaciones con o sin finalidad comercial, se elevó el límite del valor FOB de u$s 1.000 a u$s 3.000.

Estas disposiciones aplican tanto para importaciones como para exportaciones destinadas al consumo particular, facilitando así el intercambio de bienes a pequeña escala.

Impacto en consumidores y PYMEs

La simplificación de estos trámites representa un alivio significativo para los consumidores que realizan compras internacionales de bajo valor, ya que reduce los costos y tiempos asociados al proceso de importación.

Para las pequeñas y medianas empresas, especialmente aquellas que buscan expandirse a mercados internacionales, estas medidas ofrecen una oportunidad para agilizar sus operaciones de exportación sin incurrir en gastos adicionales por servicios aduaneros.