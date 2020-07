¡Indignante! Enfermero recuperado de Coronavirus es golpeado y le queman la casa

El pasado viernes, tras recuperarse de Coronavirus, el enfermero Daniel Porros sufrió el rechazo de sus vecinos quienes lo golpearon y le quemaron su casa.

El hecho habría ocurrido en el barrio Nueva Colonia Esperanza, en la Ciudad de Nequén; cuando Daniel Porros volvió a su domicilio tras recuperarse del Covid-19.

El agredido, quien trabaja en el policlínico ADOS, relató a la prensa que además de agredirlo e incendiar su casa, sus vecinos le robaron el auto, la billetera y el celular.

"Me golpearon por todos lados entre varias personas, y todavía no me recupero. Perdí el conocimiento y quedé en el hospital", relató Porros.

Su caso de contagio fue uno de los detectados entre trabajadores y pacientes del Policlínico Ados, de Nequén; los cuales conllevaron al cierre temporal de dicho centro de salud.

Porros relató que ya lo habían amenazado a mediados de junio, cuando tuvo que aislarse en su casa por haber resultado positivo al Coronavirus.

"Me encuentro atravesando una situación de extrema violencia contra mi persona por haber tenido Covid-19”, expresó el agredido a la prensa.

Luego de esto, lo trasladaron al hospital Bouquet Roldán. No fue sino hasta después de 14 días que le dieron de alta con hisopado negativo al Covid-19 y cuando fue agredido.

El enfermero Daniel Porros no es el único en esta situación

Tras la llegada de la pandemia del Coronavirus, uno de los sectores más afectados ha sido el de los trabajadores de la salud. Los profesionales que dedican su vida al servicio de la salud, han sufrido progresivamente la fuerte discriminación de muchas personas por miedo al contagio del virus.

“Hacemos responsables únicamente al Estado provincial y nacional por la inseguridad que estamos pasando todos los trabajadores de salud y todos los que tenemos un Covid-19 positivo”, denunció el enfermero ante esta situación.

Finalmente, Porros informó que que mañana a las 10.30 dará una rueda de prensa en la capital nequina, en el monumento a San Martín.