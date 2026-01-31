Enero se despide con temperaturas agradables: ¿cómo comienza febrero?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que concluirá el mes de enero con condiciones mayormente estables y agradables en gran parte de la provincia de Buenos Aires. En general, se espera cielo mayormente soleado a parcialmente nublado, sin precipitaciones significativas durante la jornada y con tiempo propicio para actividades al aire libre según los pronósticos más recientes de distintos servicios meteorológicos locales.

En términos generales para hoy en territorio bonaerense:

  • La temperatura mínima estará cerca de 17 °C a 20 °C, registrándose en la madrugada y primeras horas de la mañana.
  • La temperatura máxima se ubicará alrededor de 28 °C a 29 °C durante la tarde, manteniendo un ambiente templado.

Estas marcas térmicas confirman un final de enero con temperaturas acordes al promedio del verano en zonas como Buenos Aires, donde los promedios del mes suelen oscilar alrededor de 20 °C de mínima y 29 °C de máxima.

Perspectivas para el domingo 1 de febrero

El inicio de febrero mantendrá condiciones térmicas similares o ligeramente más cálidas, con mínimas en torno a los 20 °C y máximas aproximándose a 30 °C o superiores, tendencia habitual para los primeros días del mes de verano.

Este esquema climático marca el cierre de enero y el arranque de febrero con temperaturas templadas, sin precipitaciones significativas y con ambiente típico de verano templado en buena parte de la provincia de Buenos Aires

