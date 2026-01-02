Enero 2026 arranca con aumentos confirmados: alquileres, combustibles, prepagas y otros servicios que suben

El inicio de un nuevo año suele traer definiciones clave para la economía cotidiana de los hogares. En este contexto, enero de 2026 comienza con una serie de ajustes ya anunciados que impactan en distintos rubros esenciales, desde la vivienda hasta la movilidad y los servicios básicos, y vuelven a poner el foco en la evolución del costo de vida.

Suben las naftas y el gasoil desde el 1° de enero

Desde el primer día de enero, el Gobierno aplicó una suba parcial del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), lo que se trasladó de manera directa a los precios en surtidor.

El impacto combinado de ambos tributos genera los siguientes incrementos por litro:

Nafta súper : +$17,29 por el ICL y +$1,059 por el IDC

: +$17,29 por el ICL y +$1,059 por el IDC Gasoil: +$14,39 por el ICL y +$1,640 por el IDC

Estos ajustes se reflejan en todo el país y afectan tanto a consumidores particulares como a actividades productivas y de transporte privado.

Aumentos en los alquileres que siguen bajo la ley anterior

Los contratos de alquiler que aún se rigen por la derogada Ley de Alquileres registran en enero un ajuste anual del 36,39%, según el Índice de Contratos de Locación (ICL).

Si bien se trata de un aumento más moderado en comparación con meses previos, el ajuste sigue siendo significativo para los inquilinos. La evolución reciente del índice muestra una desaceleración progresiva:

Septiembre: 50,3%

Octubre: 46,1%

Noviembre: 38%

Diciembre: 28,67%

Enero: 36,39%

El repunte de enero marca una leve aceleración respecto del último mes de 2025.

Las prepagas aplican nuevos ajustes en las cuotas

Las empresas de medicina prepaga informaron a sus afiliados que en enero las cuotas tendrán aumentos de hasta 2,5%, un ajuste que también alcanza a los copagos.

Los usuarios pueden consultar el detalle de sus planes, valores y prestadores a través de la plataforma digital de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que permite comparar coberturas y condiciones entre distintas entidades.

La VTV aumenta en la provincia de Buenos Aires

A partir del 16 de enero, entrará en vigencia un nuevo aumento en las tarifas de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires, con una suba del 21,8% respecto de los valores vigentes desde julio.

Con este ajuste, la tarifa básica pasa de $79.640,87 a $97.057,65, IVA incluido. Los valores actualizados quedan de la siguiente manera:

Motos : $38.801,03

: $38.801,03 Vehículos hasta 2.500 kilos : $97.057,65

: $97.057,65 Vehículos de más de 2.500 kilos : $174.604,64

: $174.604,64 Remolques y acoplados hasta 2.500 kilos : $58.201,54

: $58.201,54 Remolques y acoplados de más de 2.500 kilos: $87.302,33

El incremento impacta de lleno en los conductores bonaerenses que deben renovar la oblea para circular.

Cable, internet y telefonía también ajustan tarifas

Las empresas de cable, telefonía e internet comunicaron a sus clientes que durante los primeros días de enero aplicarán nuevos retoques en sus tarifas.

Los aumentos previstos oscilan entre 3% y 4,5%, dependiendo del servicio contratado y de la operadora, y se suman a los ajustes acumulados durante 2025.

Un comienzo de año con presión sobre el bolsillo

Con estos aumentos ya en marcha, enero de 2026 se perfila como un mes de fuerte impacto en los gastos fijos de los hogares, especialmente en rubros esenciales como vivienda, salud, energía y servicios, en un contexto donde cada ajuste suma presión al presupuesto mensual.