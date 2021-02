Encuesta: la mitad de los argentinos quiere que las PASO se realicen ¿Sobre qué más opinaron?

Así lo revela un trabajo realizado por la consultora Giacobbe y Asociados durante el 11 al 13 del mes de febrero de 2021. La responsabilidad por la situación económica, la posibilidad de que las fuerzas de seguridad se sindicalicen y la confianza en las vacunas, otros temas sobre los que opinaron los argentinos.

Así, el 49,6% sostiene que deben mantenerse como están; el 28,3 por ciento que deben ser suspendidas y un 21% no tiene opinión definida sobre el tema.

Acerca de quién tiene mayor responsabilidad sobre la actual situación económica del país, el 40,8% de los encuestados dijo que el actual gobierno; el 24,2 por ciento que el anterior, y el 30,4% que la responsabilidad es de ambos por igual.

En relación con las elecciones legislativas de 2021, un 51% de los consultados dijo querer que el Frente de Todos pierda; un 28 por ciento que las gane el oficialismo; mientras que el 20,2% aseguró que “me da lo mismo”.

Otros temas consultados

Sobre la posibilidad de que las fuerzas de seguridad tengan un sindicato, el 38% dijo que no está de acuerdo; el 37 por ciento que sí deberían sindicalizarse, mientras que otro 24,4% no tiene opinión formada.

En cuanto a las vacunas que se pondrían los argentinos, un 46,8% se pondría la Sputnik V, contra un 39,8 por ciento que no lo haría.

La de Oxford-Astrazeneca se la pondría el 46,3%, y un 34,6 por ciento no lo haría. Un 45,6% se pondría la vacuna de Pfizer, en tanto que un 38.2 por ciento no se inocularía. En relación a la de Jansen, el 34 por ciento se la pondría y el 44,4% no lo haría. Y finalmente el 27,1% se pondría la vacuna china, contra un 49,8 por ciento que la rechaza.