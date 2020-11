Encuesta dio como resultado que los alumnos aprendieron "muy poco" durante la cuarentena

A pocos días de concluir el ciclo lectivo 2020, un año en el que los alumnos no concurrieron a la escuela pero pudieron seguir en general los estudios desde casa, muchos se preguntan: ¿Cuánto aprendieron los chicos bajo esta modalidad?.

Una encuesta realizada en Chicos.net y Youniversal sobre la educación en pandemia arrojó resultados poco alentadores. Casi el 60% de los padres consultados considera que los chicos aprendieron "poco o muy poco" durante la cuarentena.

Sólo un 4,3% de los padres consultados opina que sus hijos aprendieron "mucho más que con clases presenciales". El resto de los encuestados se mostraron "de acuerdo" o "muy de acuerdo" del regreso a clases presenciales.

“A pesar de reconocer el enorme esfuerzo de docentes e instituciones y también el propio y el de sus hijos frente a la situación, padres y madres dudan respecto del aprendizaje escolar de sus hijos en el entorno virtual. Y sin embargo, imaginan un futuro donde la escuela será híbrida".

"Será necesario seguir explorando cómo evolucionan estas expectativas y sobre todo estar atentos al para qué de cada espacio y cómo potenciarlo. En este marco, la posibilidad de la conectividad es realmente indispensable”, comentó Ximena Díaz Alarcón, Cofundadora de Youniversal.

¿Qué otros aspectos notaron?

Por otra parte, sobre las dificultades que marcaron en sus hijos se notaron grandes resultados. El 50% remarcó la ausencia de contacto personal con sus compañeros, el poder socializar con otros niños es un factor importante en su desarrollo. También se mencionó en un 38% la falta de vínculo presencial con sus maestros, el lado humano y vincular de la educación se consideran irremplazables.

“Algo bueno pasó con la pandemia: se revalorizó a la institución escolar, demostrando que su función principal no es impartir contenidos, sino contener, acompañar, formar y garantizar una educación integral de valores, afectos y vínculos. Quienes más sufrieron la no presencialidad fueron las personas que no tuvieron acceso a Internet", argumentó Marcela Czarny, quien se desempeña como directora de Chicos.net.

Pero fuera de lo que a educación se refiere, los padres consideran que sus hijos tuvieron aprendizajes en otros aspectos. Un 61% dice que los niños incursionaron y descubrieron nuevas herramientas digitales y tecnológicas que los ayuda a realizar todo tipo de tareas, otro grupo de padres explicaron que sus hijos lograron ser más independientes y se involucraron en las actividades domésticas que anteriormente no realizaban.

Clases presenciales vs. Clases virtuales

La encuesta se realizó con un total de 830 familias con hijos de entre 13 y 18 años, más de la mitad son del interior del país. El 54% respondió que las clases virtuales "llegaron para quedarse", y además imaginan a futuro un proceso escolar en el que se combinen las clases presenciales con plataformas digitales.

Pero aún así la mayoría opina que la educación presencial es irremplazables, ya que sólo el 2% considera que las clases sean totalmente online. “Virtualización, educación remota, ansiedades y adaptaciones que van más allá de lo educativo. Una síntesis de este año de pandemia que nos obliga a repensar aspectos y expectativas claves de nuestra vida cotidiana en relación a la educación”, finaliza el informe.