Encontró al ex guitarrista de Los Abuelos de la Nada en situación de calle y lo llevó a vivir a su casa

En los últimos días se conoció que uno de los guitarristas más importantes del rock nacional está en “situación de calle”.

Se trata de Gustavo Bazterrica, quien llegó a la fama nacional por integrar bandas de renombre, como La Máquina de Hacer Pájaros (junto a Charly García), la Banda Spinetta (junto . Luis Alberto Spinetta) y Los Abuelos de la Nada.

Además, lanzó su único disco como solista en 1987, el cual bautizó como “Joven Blando” y no hace mucho, fue invitado a participar en uno de los shows de este último grupo.

En cuanto a su salud, trascendió que no se encuentra pasando por el mejor momento, debido a una adicción de larga data con la cocaína.

“Buenas noches. Debido a diferencias irreconciliables con mi expareja, me encuentro al día de fecha, sin hogar. Necesito un lugar de tránsito hasta que salgan mis papeles de la pensión. Por favor, necesito ayuda”, redactó el músico en su cuenta de Facebook.

A pesar de esto, su situación tuvo un giro más que interesante, puesto que un joven identificado como Emiliano Bustos lo reconoció en un cajero automático y su suerte cambió para bien. “No sé por dónde empezar. Me crucé hace unos días con este señor en un cajero automático, llego en un remís y al toque me di cuenta que tenía problemas motrices. No se podía casi ni bajar del auto, lo ayudé y le cedí mi lugar en la fila del cajero. Apenas caminaba y mientras lo ayudaba a sostenerse, empezamos a charlar. Le dije que le veía cara conocida y me dijo que era nada más y nada menos que Gustavo Bazterrica, eterno guitarrista de Los Abuelos de la Nada”, escribió Emiliano Bustos en sus redes sociales.

“Me puse a su disposición y lo traje a mi casa”, explicó Bustos en sus redes sociales.

“Me dolió verlo tan deteriorado. Con la cabeza súper lúcida, pero con graves problemas motrices. La cuestión es que lo ayudé a subir al remis y se fue… Días después sube un estado en su cuenta de Facebook pidiendo tránsito, diciendo que no tenía dónde vivir. Y yo, al igual que miles que comentaron con intención de ayudarlo, fui uno más que se sumó a ese pedido y no sé por qué, entre tantos, ayer a la noche me llegó un mensaje suyo renovando su pedido de ayuda. Así que me puse a su disposición y lo traje a mi casa”, continuó su relato.

“En casa, charlando de la vida, dándole compañía y asistiéndolo. Mas que hablando, escuchando, aprendiendo, deleitándome con sus infinitas historias…”, añadió el joven.

Tras tomar estado público la situación del músico, sus allegados se organizaron para brindarle una mejor calidad de vida y emitieron el siguiente comunicado: