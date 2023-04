Hallazgo en Mar del Plata: Encontraron un pingüino en la Bristol

Los vecinos de Mar del Plata se vieron sorprendidos por un hallazgo en las últimas horas, se trata de un pequeño pingüino que apareció en la playa Bristol. Fue encontrado acostado en la arena en una playa desierta.

"Hace unos días apareció otro y nadie quiso venir a buscarlo, argumentaron que hay un protocolo por gripe aviar. En ese caso sería peligroso para las personas y deberían retirarlo", manifestó una de las vecinas.

El animal se encontraba en una playa en la costa y Lamadrid, frente al conocido edificio de Havanna. El grupo de vecinos que lo encontró alertó inmediatamente a Fauna Marina.

La palabra de los vecinos que encontraron al pingüino

"Anoche cerca de las ocho pasamos caminando por la playa y vimos que había gente viendo un bulto y parecía un pájaro. Nos acercamos y vimos que era un pingüino que lo arrastró la corriente", dijeron los que lo encontraron.

"Llamamos al 911 y también pudimos comunicarnos con el Aquarium, pero no se por qué no se ocupa de estas cosas. Hoy buscando en Instagram me encontré con un grupo de voluntarios de flora y fauna y les hice llegar la información", concluyeron.