En Provincia aseguran que los hospitales podrían colapsar muy pronto por casos de coronavirus

Las alarmas en el sistema de salud se encienden, y más aún en la región del AMBA, donde los contagios por coronavirus crecen a gran velocidad y preocupan a las autoridades, quienes aseguran que “los hospitales podrían colapsar muy pronto”.

“Ya estamos haciendo derivaciones de más de 100 kilómetros porque no tenemos posibilidades de descomprimir con hospitales vecinos (en algunas zonas del Gran Buenos Aires)”, dijo el director provincial de Hospitales, Juan Riera.

En diálogo con Radio La Red, el funcionario explicó: “Cuando mirás el conurbano, las camas de terapia intensiva en promedio por regiones están en 80 a 85% y cuando la proyectás a todo el conurbano llegás al 73%. Si tenés una región al 85% no tenés posibilidades de derivaciones de cercanías”.

Detallando un poco más la situación epidemiológica del suelo bonaerense, Riera dijo que en la zona norte del Gran Buenos Aires se han realizado derivaciones desde Pacheco y Escobar a Baradero, ubicado a 142 kilómetros de la Capital Federal. En ese sentido, explicó: “Es más de una hora de viaje. Es un paciente gravemente afectado, ventilado. En ese contexto estamos hoy trabajando para operativizar todo lo que se pueda, pero mirando muy de cerca el comportamiento de los casos”.

En ese sentido, el director de Hospitales bonaerenses pidió aplicar “más restricciones” a las anunciadas por el gobierno nacional y que comenzaron a regir el viernes.

“El incremento (de contagios) es muy rápido, así que si no hay medidas más restrictivas va a ser muy difícil frenar los casos. Estamos aludiendo no solo a la responsabilidad individual y colectiva, sino a que haya más restricciones porque si no el sistema de salud no va a poder dar respuesta no solo en términos de ocupación de camas, sino en operatividad del sistema: guardias, laboratorios, camas de cuidados intermedios”, advirtió.