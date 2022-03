En otro municipio bonaerense el uso del barbijo deja de ser obligatorio

En las últimas horas otro municipio bonaerense estableció que el uso del barbijo sea optativo en su jurisdicción.

Se trata de la ciudad de Bahía Blanca, comandada por el intendente de Juntos, Héctor Gay, que al mediodía determinó que el uso del barbijo comience a ser optativo en dependencias comunales, transporte público y locales comerciales.

Así lo anunció el secretario de Gobierno de la comuna, Marcos Streitenberger, quien indicó que a dicha medida “la tomamos con compromiso y responsabilidad en base al alto porcentaje de vacunados y el contexto epidemiológico”.

También sostuvo que “las clases presenciales no representan un riesgo mayor que el resto de las actividades” y agregó que “el discurso tiene que ser justo y equitativo: no podemos obligar a los chicos a usarlos cuando en distintos actos políticos, institucionales y eventos masivos no se utilizan”.