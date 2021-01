En Olavarría se rompió la cadena de frío de las vacunas contra el coronavirus y denuncian sabotaje

El Ministerio de Salud bonaerense informó que en el marco de la campaña provincial de vacunación contra el coronavirus se detectó “un desvío en la cadena de frío de las vacunas del Hospital Oncológico de Olavarría”.

Por ello, el Ministerio decidió “retirar” las dosis y “reestructurar la vacunación del distrito, derivando al personal de salud que debía recibir las vacunas a los municipios vecinos”.

Asimismo, se inició un proceso sumarial para investigar lo ocurrido, por cuanto el director de la Región Sanitaria IX, Ramiro Borzi, aseguró a los medios locales que se advirtieron “una suma de hechos graves” en torno a las heladeras que alojaban las 450 dosis de la vacuna Sputnik V que habían sido destinadas a Olavarría.

“En la mañana de hoy nos solicitaron desde el Ministerio a la Dra. Alvarez Morello y a mí que nos presentemos en el Hospital de Oncología de Olavarría por una situación que se está dando con las vacunas. Cuando llegamos constatamos que había habido un desvío en la cadena de frio. Empezamos a indagar y nos dimos cuenta que se suceden una serie de hechos irregulares graves”, contó el funcionario provincial.

“Por ejemplo se cortó la transmisión de la cámara que enfoca el freezer a las 2:50 de la madrugada y no no volvió a tener conexión. También hubo movimientos extraños alrededor del Hospital”, detalló Borzi que además advirtió que el “reporte del personal de seguridad de la madrugada no estuvo”.

El ministerio abrió una investigación administrativa hacia adentro del hospital y judicial a partir de una denuncia que realizaron los directores de oncología de Olavarría.