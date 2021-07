En las PASO habrá cantantes, periodistas, un campeón del mundo y hasta un ex candidato a presidente de Boca

El cierre de listas de las PASO se llenó de curiosidades y sorpresas en los precandidatos que intentarán aprovechar las próximas elecciones para incursionar en su carrera política ¿Quiénes aparecen?

Este sábado venció el plazo para que los diversos frentes políticos presenten a sus precandidatos en las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Por tal motivo, hubo varias sorpresas en los nombres que han presentado algunos partidos para ocupar por lugares en el Congreso, en las legislaturas provinciales o en el Concejo Deliberante de los municipios.

El ex candidato a presidente de Boca Juniors, Christian Gribaudo, estará en la lista de senadores provinciales de Juntos del actual vicejefe porteño, Diego Santilli, en la provincia de Buenos Aires. Otra de las sorpresa fue la del cantante de cumbia, David Adrián “El Dipy” Martínez, que competirá por un lugar como Concejal en La Matanza por la lista del aspirante a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes.

La bailarina, vedette y panelista, Cinthia Fernández, integrará la lista del partido Unite como precandidata a diputada; y para el mismo espacio político se postuló Alberto “el conejo” Tarantini, campeón del mundo en 1978, como concejal del partido bonaerense de Ezeiza. Continuando con Unite, la boxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras, será precandidata a diputada por Santa Fe, y el ex jugador de fútbol, Hernán “Sapito” Encina será precandidato a concejal en Rosario.

El ex Gran Hermano y ex cantante, Brian Lanzilotta, será precandidato a concejal de La Matanza por el Partido Federal; y la periodista Carolina Losada será precandidata a senadora nacional en Santa Fe por la lista de Juntos en las PASO.

Por otra parte, figuran dos apellidos emblemáticos de la política argentina: Juan Alfonsín, nieto del ex presidente, ocupará un lugar como primer suplente de la boleta a diputados que encabeza la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal en la Ciudad de Buenos Aires; y Galo Soler Illia, nieto del ex presidente, integrará la lista del ex ministro y secretario de salud del macrismo, Adolfo Rubinstein.