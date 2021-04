En Gral. Villegas forman un Comité de Ética para decidir a qué paciente le ponen un respirador a quién no

La situación sanitaria de distrito de General Villegas es sumamente delicada. Ante esta crítica situación, las autoridades analizan la conformación de un Comité de Ética con profesionales de diferentes ámbitos (de la salud y también miembros de las comunidades religiosas) para determinar qué paciente accederá a un respirador porque tiene chances de sobrevivir, y cuál no.

“Cuando se confeccionaron los protocolos en marzo de 2020, uno de los puntos a tener en cuenta fue la conformación de un Comité de Ética médica. Quienes nos manejamos por protocolo tenemos que pensar en todas las posibilidades y no dejar librado nada a una gama de grises. expresó el Director del Hospital local el Dr. Raúl Sala.

“El Comité de Ética es un órgano interdisciplinario de carácter consultivo y resolutivo, creado para analizar diferentes dilemas éticos que podemos llegar a tener los profesionales de la salud en este tipo de situaciones catastróficas. Un Comité de Ética médica está formado por un grupo de profesionales, con el asesoramiento legal y la opinión de diferentes tipos de referentes religiosos que existen dentro de la población. ¿Para qué se conforma? Para tomar decisiones no en forma personalizada, sino consensuada” Agregó el médico.

Afirmó el funcionario “tenemos 27 personas en sala COVID, que es la antesala de la UTI COVID, y solamente tenemos 5 respiradores libres“

Según publicó el portal local Actualidad, Sala también destacó que siempre existieron los Comités de Ética y pidió a la población que no se alarme.

“Si no queremos ver una situación de conformación de un Comité de Ética ante la eventual necesidad de decir quién va a entrar en un respirador y quién no, entonces cuidémonos. El gran ‘cuco’ de la conformación de un Comité de Ética no debería suceder si todos nos cuidáramos”, enfatizó.