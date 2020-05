Empleados de un cementerio hicieron un video viral y los echaron

Empleados del cementerio de Lomas de Zamora se filmaron bailando con ataúdes vacíos y fueron despedidos

En medio de la pandemia, empleados del cementerio municipal de Lomas de Zamora se grabaron parodiando el video que en las últimas semanas se hizo viral a través de WhatsApp y que es protagonizado por cuatro ciudadanos de Ghana.

La danza de los ghaneses es un ritual muy habitual en algunas regiones de África. El objetivo es descontracturar y llenar de alegría una situación triste, como lo es el entierro de un ser querido.

La versión argentina generó polémica

En la filmación realizada por los empleados del cementerio de Lomas se los puede ver bailando con los féretros sobre los hombros de una manera muy particular mientras sonríen a las cámaras. La grabación no tardó en viralizarse y mientras algunos vecinos celebraron la ocurrencia de los empleados, otros no dudaron en expresar su malestar al considerar que se trata de una falta de respeto a los fallecidos y sus familiares.

A continuación el video