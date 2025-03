Empleados de Comercio: cómo serán los aumentos salariales y qué sueldos se cobrarán en abril 2025

Con el cierre del primer trimestre del año, los trabajadores nucleados en la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) recibirán un nuevo aumento salarial del 1,7% en abril, que se suma a los incrementos previos ya pactados. Este ajuste forma parte del acuerdo paritario con las cámaras empresariales y fue homologado por el Ministerio de Capital Humano mediante la Disposición 12/2025.

La suba se aplica sobre la base salarial de diciembre de 2024 y se paga como asignación no remunerativa y no acumulativa, lo que significa que no incide directamente en aportes jubilatorios ni aguinaldo, aunque sí se utiliza para calcular adicionales como presentismo y antigüedad.

¿Cómo quedan los sueldos básicos con el aumento de abril?

A continuación, las escalas salariales actualizadas para abril 2025 según cada categoría:

Maestranza

Categoría A: $945.003

Categoría B: $947.739

Categoría C: $957.324

Administrativos

Categoría A: $955.272

Categoría B: $959.382

Categoría C: $963.488

Categoría D: $975.813

Categoría E: $986.082

Categoría F: $1.001.145

Cajeros

Categoría A: $958.694

Categoría B: $963.488

Categoría C: $969.651

Auxiliares

Categoría A: $958.694

Categoría B: $965.540

Categoría C: $988.136

Vendedores

Categoría A: $958.694

Categoría B: $979.238

Categoría C: $986.082

Categoría D: $1.001.145

Estas cifras reflejan el último tramo del aumento del 5,1% acumulado en el primer trimestre del año, aplicado en cuotas del 1,7% mensual desde enero.

¿Qué sigue para los próximos meses?

El acuerdo firmado también contempla una cláusula de revisión, por lo que el gremio y las cámaras empresarias volverán a reunirse en abril para evaluar las condiciones económicas y renegociar las escalas salariales, sumas y porcentajes si la inflación o el contexto lo requieren.

Este mecanismo de revisión se volvió habitual en el actual escenario inflacionario y busca evitar que los sueldos pierdan poder adquisitivo frente al avance de los precios.

¿Qué tener en cuenta si sos empleado de comercio?

El aumento de abril ya está confirmado y será del 1,7% sobre el salario base de diciembre.

La suma no es remunerativa , pero sí se contempla para el cálculo de presentismo y antigüedad.

, pero sí se contempla para el cálculo de presentismo y antigüedad. El gremio volverá a negociar en las próximas semanas , lo que podría traducirse en nuevos aumentos.

, lo que podría traducirse en nuevos aumentos. Consultá con tu empleador o recibo de sueldo para verificar que el ajuste se haya aplicado correctamente.

Con este esquema, los empleados de comercio –el gremio más numeroso del país– continúan actualizando sus ingresos en medio de un escenario económico complejo, a la espera de nuevas paritarias que reflejen la evolución inflacionaria del segundo trimestre.