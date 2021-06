Embargan el sueldo de una mujer de La Plata por una fiesta clandestina que organizó su hijo

Una mujer de La Plata deberá pagar una multa de más de 700.000 pesos por una fiesta clandestina que organizó su propio hijo de 21 años y la Justicia le embargó el sueldo.

Se trató de una celebración de cumpleaños a la que asistieron más de 100 personas, mientras la mujer no estaba en su casa, y terminó con un operativo policial para cerrarla en medio de las restricciones dispuestas para contener la pandemia de COVID-19.

“No lo voy a terminar nunca de pagar, porque no cobro esa plata ni la tengo”, señaló angustiada la mujer, que deberá responder por la falta que cometió su hijo aún cuando es mayor de edad.

“Duele porque quise hacer como un amparo para que me puedan ayudar para pagar, no me negué nunca a hacerlo. Pero ellos no te escuchan. Fui a todos lados”, cerró en diálogo con el sitio A24.

La fiesta fue llevada a cabo el 7 de marzo pasado y cuando La Plata todavía se encontraba en Fase 4 de la cuarentena, en la casa de Los Hornos donde viven el joven y su mamá. Por ese motivo las autoridades decidieron imponerle una sanción económica.

Tal y como estaba previsto, tras ser avisados de lo que sucedía agentes municipales y de la Policía Bonaerense desarticularon el evento y la Municipalidad elevó una denuncia contra el joven por el incumplimiento de las restricciones sanitarias y por exponer a situaciones de contagio a la población. Los efectivos incluso indicaron que los jóvenes que fueron obligados a desalojar la vivienda atacaron con piedras a los agentes comunales, causando la rotura del parabrisas de uno de los móviles que los trasladaba.

La causa finalmente prosperó y el Juzgado de Faltas local resolvió imponer una multa de 2.000 módulos, unos 700.000 pesos, que serán cobrados a la madre del joven que organizó la fiesta clandestina, puesto que él se encuentra desempleado.