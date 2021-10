Elisa Carrió fue internada de urgencia ¿Qué le pasó?

En el día de ayer, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, tuvo una descompensación y debió ser internada de urgencia en una clínica de la ciudad de Mar del Plata.

Carrió ingresó al sanatorio Belgrano donde “quedó en estado de observación por precaución”, según explicaron fuentes cercanas a la exdiputada.

Exdiputada Elisa Carrió

Elisa “Lilita” Carrió había llegado a La Ciudad Feliz para participar de una serie de actividades en medio de la campaña para las próximas elecciones generales del 14 de noviembre.

El pasado jueves, Carrió manifestó que debido al intenso calor no acompañaba al expresidente, Mauricio Macri, a la indagatoria en Dolores por la causa del presunto espionaje a familiares de víctimas del hundimiento del ARA San Juan.

“Con 40 grados, no voy a ningún lado”, señaló la exfuncionaria y agregó: “Soy chaqueña, no hay papá que me movilice; con 45 grados se duerme la siesta”.