Elisa Carrió habló tras las declaraciones de Alberto Fernández: “Miente y hace una amenaza mafiosa”

Elisa Carrió habló hoy, tras las fuertes declaraciones que hizo Alberto Fernández anoche en TN, donde comparó a Nisman con el fiscal Luciani.

La referente política estuvo en Radio Mitre, donde le dio su opinión a Jorge Lanata y Eduardo Feinmann sobre las expresiones del referente K.



Elisa Carrió más frontal que nunca

“Es importante entender una cosa, miente el presidente de la República, no es cierto que Nisman se suicidó, a Nisman lo mataron. Está procesado Lagomarsino por homicidio simple. Están procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público los custodios de Nisman”, arrancó la mujer.

Y agregó: “En ese momento del crimen de Nisman el jefe de Gabinete que siempre manejó la Policía Federal se llama Aníbal Fernández. El actual ministro de Seguridad que es quien otorga la seguridad a los jueces se llama Aníbal Fernández”.

La política señaló: “Yo estuve con Lanata después del crimen de Nisman y le dije: ‘Aníbal Fernández no me mate’. Ahora le digo: ‘Aníbal Fernández, no mate a los jueces y cuide a sus familiares porque usted es responsable”.



Lo que dijo del Presidente

Elisa Carrió tampoco perdonó a Alberto Fernández: “El presidente de la república lo que hace es una amenaza mafiosa. Cuando el meta discurso del presidente dice ‘espero que no se suicide’, no puede desconocer que los primeros dichos del señor Berni es: ‘No se preocupe, Presidenta, fue un suicidio’”.

La política resaltó: “No se trata de repudio solamente. Nosotros estamos presentando una denuncia, el presidente miente y hace una amenaza mafiosa. Lo que está cometiendo es falsedad ideológica de un documento público. Cuando el presidente miente, miente a sabiendas”.

Al ser consultada sobre si considera que existe riesgo de vida para los fiscales, Lilita afirmó que sí: “Yo se lo dije a Nisman en el programa de TN cuatro días antes que lo maten”.