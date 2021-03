ElectroFest: un evento para comprar celulares y electrodomésticos en 18 cuotas y con descuentos

Entre el 15 y el 17 de marzo, se realizará una nueva edición de “ElectroFest“, un evento para la compra de artículos de tecnología y para el hogar, con descuentos de hasta el 35% y pagos de hasta 18 cuotas sin interés.

Estará organizado por las principales cadenas de electrodomésticos del país, con la posibilidad de comprar a precios más bajos tanto de manera presencial como vía web o telefónica.

¿Qué empresas participan?

ElectroFest surgió como un esfuerzo colectivo de las principales cadenas de venta de electrodomésticos del país, entre ellas participarán: Cetrogar, Frávega, Garbarino, Musimundo, Megatone, Naldo, Compumundo, Hendel y Pardo.

¿Cuáles son las categorías con descuentos?

Habrá ofertas en categorías como TV LED, telefonía celular, aires acondicionados, computadoras, electrodomésticos, entre otras.

Con este evento las empresas buscan sostener las ventas y aligerar sus stocks en medio de la recesión económica. A su vez, es una buena oportunidad para los consumidores por la brecha entre el tipo de cambio oficial y el libre, ya que no modificaron mucho sus precios y cuentan con una financiación a 18 cuotas.

“Tecnología, computadoras, celulares y mobiliario para casas y oficinas puede ser una oportunidad. También es un buen momento para adquirir electrodomésticos, especialmente con toda la línea premium que está retrasada en materia de precios porque no se movieron mucho los stocks. Para eso hay que aprovechar los planes de pago con tasa cero“, explica el economista Walter Morales.

Según Morales, el consumo de bienes durables “es siempre un buen sustituto cuando se tienen pesos y no se sabe qué hacer. Ya ha pasado en otros momentos del kirchnerismo, cuando no se pueden comprar dólares y las tasas de interés no son atractivas, entonces los bienes durables son una buena forma de cubrirse contra la inflación“.