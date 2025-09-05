banner ad

Elecciones Bonaerenses: Desaparece la figura del voto nulo. ¿Por qué?

Francisco Díaz

Las elecciones legislativas del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires traerán un cambio clave en la manera de contabilizar los sufragios: no habrá votos nulos.

La Junta Electoral bonaerense confirmó que, al tratarse de comicios exclusivamente provinciales, regirá la Ley 5109, sin aplicación del Código Electoral Nacional. Esto implica una modificación en el escrutinio que se realizará nuevamente en el Pasaje Dardo Rocha, en La Plata.

Empleados bancarios celebran salario récord en septiembre: ¿En cuánto quedó el básico?
Mirá también:

Empleados bancarios celebran salario récord en septiembre: ¿En cuánto quedó el básico?

Cómo se contarán los votos

En esta elección, solo habrá tres categorías de voto:

  • Voto afirmativo (válido): boletas oficializadas, incluso si están incompletas o con tachaduras.
  • Voto en blanco: incluirá sobres con boletas no autorizadas, ilegibles, mezcladas o que permitan identificar al votante.
  • Voto de identidad impugnada: cuando existan dudas sobre la identidad del elector.

El comunicado oficial precisa que “todo voto que no sea afirmativo o de identidad impugnada, se considerará blanco”. Así, los sufragios que antes eran considerados nulos pasarán a contabilizarse como blancos.

Autoridad de mesa, clave en la decisión

En estas elecciones, la figura del presidente de mesa será determinante: su clasificación de cada voto será definitiva e inapelable.

Con esta definición, la provincia busca unificar criterios y evitar confusiones que solían surgir en elecciones anteriores por la convivencia de normas nacionales y provinciales.

El próximo domingo electoral, los votos en blanco podrían registrar un incremento significativo, al absorber todos aquellos que antes eran considerados nulos.

votos7
El eclipse lunar de sangre que teñirá el cielo argentino este fin de semana
Mirá también:

El eclipse lunar de sangre que teñirá el cielo argentino este fin de semana
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Nuevo revés para Milei: Senado dice NO al veto a la Ley de Discapacidad
Nacionales
clima invierno frio
Jornadas heladas en la Provincia de Buenos Aires: hasta cuándo seguirá el frío
Provincia
vuelco camion ruta 205
Accidente en Ruta 205: Volcó un camión cargado con huevos en Lobos
Provincia
voletas
En Bahía Blanca un partido quedó fuera de las elecciones por imprimir mal las boletas
Provincia
La Justicia confirmó que no podrá recuperar mensajes borrados del celular de Spagnuolo
La Justicia confirmó que no podrá recuperar mensajes borrados del celular de Spagnuolo
Nacionales
PADRON
A pocos días de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, recomiendan consultar el padrón electoral
Provincia
messi argentina venezuela
Dónde ver GRATIS el partido de Argentina vs Venezuela por las Eliminatorias
Sociedad

Más leídas