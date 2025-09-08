Elecciones Bonaerenses: así votó cada sección electoral

La provincia de Buenos Aires vivió una jornada electoral histórica con una amplia victoria de Fuerza Patria, que se consolidó como la principal fuerza política en los comicios de este domingo. Sección por sección, el mapa bonaerense dejó en claro la recuperación del peronismo y las dificultades del oficialismo nacional para revertir la tendencia.

Primera Sección Electoral

Con más de 4,8 millones de votantes, es el distrito más numeroso de la provincia. Allí, la lista encabezada por Gabriel Katopodis superó el 47% de los votos, sacándole más de 10 puntos a la boleta liderada por el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

Resultado: Fuerza Patria suma 5 senadores y LLA 3.

Segunda Sección Electoral

En este distrito, el intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, se impuso por 6 puntos sobre Natalia Blanco (LLA).

A pesar de la diferencia, el reparto quedó igualado: 4 diputados provinciales para cada fuerza.

Tercera Sección Electoral

El corazón del conurbano volvió a mostrar la fortaleza del peronismo. La lista liderada por Verónica Magario alcanzó más del 53%, mientras que Maximiliano Bondarenko, impulsado por la Casa Rosada, no llegó al 30%.

Con este resultado, Fuerza Patria suma 10 diputados provinciales y LLA 6.

Cuarta Sección Electoral

Predominio peronista también en esta región. La boleta de Diego Videla superó el 40%, dejando a Gonzalo Cabezas (LLA) en segundo lugar con el 30%.

Distribución: Fuerza Patria 3 senadores, LLA 2.

Quinta Sección Electoral

Una de las pocas sonrisas para el presidente Javier Milei. El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, logró superar por casi 4 puntos a Fernanda Raverta.

Resultado: LLA se lleva 3 senadores y Fuerza Patria 2.

Sexta Sección Electoral

Aquí también prevaleció el oficialismo nacional. La lista encabezada por Oscar Liberman (LLA) venció por casi 7 puntos a la de Alejandro Dichiara (Fuerza Patria).

Reparto: LLA 5 diputados provinciales, Fuerza Patria 4.

Séptima Sección Electoral

La lista de María Inés Laurini (Fuerza Patria) logró imponerse con claridad y quedarse con las tres bancas de senadores provinciales en juego.

Octava Sección Electoral (La Plata)

En la capital provincial, Fuerza Patria ganó por casi 6 puntos de ventaja sobre la lista encabezada por Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial.

Resultado: 3 diputados provinciales para cada fuerza.

Balance General

Con estos números provisorios, Fuerza Patria se consolida como la principal fuerza política de la provincia de Buenos Aires, logrando un triunfo contundente en la mayoría de las secciones electorales y asegurando una importante representación legislativa que marcará el rumbo político en los próximos años.