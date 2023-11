Elecciones 2023: ¿De cuánto es la multa por no votar y cómo pagarla?

Multas por no votar en el balotaje, y muchos se preguntan cuál es el valor de la misma. Aquellas personas que no participen en los comicios estarán sujetas a una sanción económica y restricciones en ciertos trámites. Todo lo que necesitas saber, en la nota.

elecciones 2023

En Argentina, la participación en las elecciones nacionales es obligatoria para personas de 18 a 70 años. La segunda vuelta, o balotaje 2023, está programada para el domingo 19 de noviembre. Aquellos que no asistan a las Elecciones 2023 deberán justificar su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral para evitar posibles multas.

Las multas por no votar varían de $50 a $500, dependiendo de cuántas veces se haya faltado en días de elección. Además, aquellos que no paguen la multa no podrán realizar trámites ante organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires durante un año. Sin embargo, se dispone de un plazo de 60 días después de las elecciones para presentar una justificación ante la Justicia Electoral que exima de estas sanciones.

Multas por no votar: Valores

Las multas por no votar en las Elecciones se establecen de la siguiente manera:

Sin infracciones previas sin regularizar: $50.

Con 1 infracción previa sin regularizar: $100.

Con 2 infracciones previas sin regularizar: $200.

Con 3 infracciones previas sin regularizar: $400.

Con 4 o más infracciones previas sin regularizar: $500.

Estas multas pueden pagarse a través del Banco de la Nación Argentina mediante transferencia de crédito, transferencia bancaria o en efectivo de forma presencial en sus sedes. También se permite el pago virtual. Es importante tener en cuenta que el proceso de pago puede demorar más de 48 horas hábiles en reflejarse en el Registro de Infractores.

¿Cómo consultar las multas?

Para verificar si se tiene alguna multa pendiente, se puede consultar el sitio web de la Cámara Nacional Electoral (CNE) en la categoría ‘Registro de Infractores’. En la web, se proporcionará el número de documento, el género y el distrito electoral, además de escribir el código de validación que solicite la página. Una vez completados estos campos, se debe hacer clic en ‘Consultar’ para corroborar si hay alguna multa pendiente por no votar.

¿Quiénes no están obligados a votar?

La ley establece excepciones para aquellos jueces y sus auxiliares que deban mantener sus oficinas abiertas durante las elecciones, así como para aquellos electores que, por diversas razones, no puedan asistir al acto comicial. Entre ellos se incluyen los que se encuentren a más de 500 km de su lugar de votación, quienes deberán justificarlo ante la autoridad policial más cercana; los enfermos o incapacitados debidamente certificados por médicos del servicio de sanidad nacional u otros profesionales, y el personal de organismos y empresas de servicios públicos que deban cumplir tareas durante el comicio, debiendo su empleador informar con anticipación al Ministerio del Interior y Transporte.