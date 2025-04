¿El viernes 2 de mayo es feriado en Argentina? Lo que tenés que saber

Con la llegada del feriado del 1° de mayo por el Día del Trabajador, muchas personas en Argentina se preguntan si el viernes 2 de mayo 2025 es feriado, día no laborable o una jornada hábil. La posibilidad de armar un fin de semana largo motiva a quienes planean viajes, escapadas o simplemente organizar el descanso. También surgen dudas sobre si se trabaja o no en el sector privado y qué pasa con las oficinas públicas.

¿El viernes 2 de mayo es feriado en Argentina?

El viernes 2 de mayo de 2025 no será un feriado nacional, pero sí fue declarado día no laborable con fines turísticos por el Gobierno. Esto implica que no se trata de una jornada obligatoria de descanso para todos los trabajadores, sino que queda a criterio de cada empleador otorgar o no el día libre.

¿Qué significa un “día no laborable por fines turísticos”?

Es una jornada opcional para el sector privado : el empleador decide si se trabaja o no.

: el empleador decide si se trabaja o no. Si se trabaja, no se paga doble como sucede en un feriado oficial.

como sucede en un feriado oficial. En el sector público, la mayoría de las dependencias no presta servicios.

Este tipo de días busca fomentar el turismo interno, especialmente cuando se ubican entre un feriado y el fin de semana, como en este caso: el jueves 1º de mayo es el Día del Trabajador, por lo que al sumarse el viernes se genera un fin de semana largo de cuatro días.

Otros días no laborables por puente turístico en 2025

Viernes 15 de agosto

Viernes 21 de noviembre

Estos días están estratégicamente ubicados para extender feriados nacionales y favorecer la actividad turística.

Próximos feriados en mayo 2025

1º de mayo : Día del Trabajador (feriado nacional inamovible)

: Día del Trabajador (feriado nacional inamovible) 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado nacional)

Es importante revisar con anticipación si el empleador otorga o no el 2 de mayo como día libre, ya que no existe obligatoriedad legal de descanso.