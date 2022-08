“Situaciones injustas y dolorosas”: querida figura de El Trece renunció y lanzó fuertes denuncias contra el canal

Una querida figura de El Trece y Todo Noticias se despidió de las señales del Grupo Clarín tras 17 años en la empresa.

“Poder decir adiós es crecer”, comenzó su doloroso posteo la periodista Agustina Muda, que arrancó atendiendo teléfono los fines de semana y llegó a ser la conductora del “noticiero de la mañana más visto del aire”.

La joven usó su cuenta oficial de Instagram para despedirse y tirarle un fuerte palito a sus ex jefes al hablar de “situaciones injustas y dolorosas”.

La joven explicó: “¡Pero los ciclos se cumplen y soy de las que cree que siempre hay que ir por más! Ese fue mi motor desde el primer día que entré al canal y mi carrera es el reflejo de eso”.

La diva de El Trece en ese punto apuntó contra sus exjefes: “En todo este tiempo pasaron muchas cosas. Experiencias lindas e inolvidables pero también situaciones injustas y dolorosas. En este tiempo aprendí de límites. Lo que quiero y lo que no, lo que puedo y lo que no y lo que debo o no aceptar“.

Agustina trabajó con Santo Biasatti y María Laura Santillán en el prime time de El Trece.

Agustina reconoció: “Las decisiones a veces llevan tiempo, pero llega un momento en que hay que tomarlas y en eso estamos. Ahora queda ir por más. ¡Los quiero! ¡Gracias por ser parte de esta etapa! Nos estamos viendo”.

Rápidamente, sus excompañeros le hicieron llegar sus mensajes de apoyo a la joven en este duro momento.