Una ex compañera de colegio de Naim Vera, el femicida de Catamarca contó el padecimiento que pasó en el colegio al punto de dejar la escuela y e irse de la provincia.

Después de conocerse los brutales detalles del femicidio de Brenda Micaela Gordillo en Catamarca, se conoció un fuerte testimonio contra el femicida. A través de redes sociales, Fernanda, compañera de la secundaria, reveló el calvario que vivió por culpa de Naim Vera: “Un ex compañero del colegio asesinó a su novia. Me da terror pensar qué me hubiese hecho a mí, que me odiaba”, escribió en su cuenta de Twitter.



Y agregó: "Deje de ir al colegio en último año por Naim Vera . Mis compañeros mis profesores y todos saben lo machistas que fue conmigo. Me denigraba, me decía puta delante de quien sea. Me gritaba desde el auto en la calle", fue el testimonio que dejó en su cuenta de twitter.



Ante esta situación que sufría, Fernanda decidió mudarse primero a Córdoba y después a Australia, donde actualmente reside.

“Nadie puede creer lo que hizo Naim Vera, pero yo sí. Y ahora que asesinó a alguien, se me pone la piel de gallina pensar que no le hubiese temblado la mano para hacerme algo a mí”, cerró la joven, quien también se solidarizó con la familia de Brenda.

“No quiero ser víctima, ya pasó, ya está superado, quiero que sepan lo que es, no fue bullying, fue machismo”, descargó Fernanda