El SMN emite alerta por tormentas fuertes y granizo en la Provincia de Buenos Aires

Ignacio Hernández
Noticia granizo

El calor agobiante persiste en diversas regiones de Argentina, mientras que otras localidades enfrentan condiciones climáticas adversas. En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido para hoy alertas por tormentas fuertes con posible caída de granizo, abarcando varias provincias, incluida la provincia de Buenos Aires.

Alerta meteorológica para este viernes 5 de diciembre

alerta tormentas nov25

El SMN advertía sobre la posibilidad de tormentas severas en diferentes zonas del país. Las alertas abarcan regiones específicas de la provincia de Buenos Aires, donde se prevería la caída de abundante agua, ráfagas de viento y granizo. Estas condiciones climáticas pueden provocar complicaciones en el tránsito y generar riesgos para la población.

alerta provincia tormentas

Los municipios más afectados incluyen localidades del centro y sur de la provincia de Buenos Aires, principalmente de la Costa Atlántica, donde se recomienda a los habitantes estar atentos a las actualizaciones del SMN y tomar precauciones adecuadas ante la llegada de las tormentas.

Además de las tormentas, el calor continúa siendo protagonista en gran parte del país, con temperaturas que superan los 35 grados en algunas regiones, lo que incrementa la sensación de malestar entre la población.

