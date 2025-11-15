El regreso del crédito más accesible impulsa la búsqueda de autos 0km y reactiva el interés por los planes de ahorro

El mercado automotor atraviesa semanas decisivas luego de varios meses de caída en las ventas y un escenario económico que había puesto en duda las proyecciones del año. Con una macro más estable y la baja reciente en algunas tasas, el sector empieza a recuperar movimiento, especialmente en noviembre, un mes que históricamente funciona como el último con ritmo normal antes del freno típico de fin de año.

Cómo financian hoy los argentinos la compra de un 0km

Para quienes buscan acceder a un auto nuevo, las alternativas principales siguen siendo los créditos prendarios de bancos o financieras de marca, y los planes de ahorro previo. En la actualidad, muchas automotrices ofrecen financiamiento propio con plazos de hasta 24 cuotas y un anticipo obligatorio, mientras que los bancos aún mantienen tasas altas, aunque con una tendencia a la baja en las últimas semanas.

Los planes de ahorro, en cambio, permiten cuotas más bajas y plazos mucho más extensos, incluso de hasta 120 meses. Pero tienen particularidades que conviene tener en cuenta:

Las adjudicaciones se realizan por sorteo o licitación , por lo que no siempre se accede rápido al vehículo.

, por lo que no siempre se accede rápido al vehículo. La mayoría exige integrar una parte del capital para retirar el auto, aun en los planes 100%.

para retirar el auto, aun en los planes 100%. Al momento de adjudicar, hay que cumplir requisitos crediticios y pagar gastos de entrega, que suelen ubicarse entre 8% y 10% del valor del vehículo.

Según especialistas del sector, esto implica que incluso con la cuota más accesible, un comprador debe tener cubierto alrededor de 40% del precio de lista para retirar el vehículo en la concesionaria.

Los tres autos con las cuotas de plan más económicas de noviembre

A continuación, se muestran los tres modelos más económicos según el valor de la cuota pura, que es la referencia real para comparar planes, ya que no incluye costos administrativos, seguros ni impuestos.

Renault Kwid 1.0 Iconic – $213.416

Precio de lista: $25.610.000

Modalidad del plan: 100% financiado en 120 cuotas

Adjudicación: por sorteo o licitación

Valor de cuota pura: $213.416

Características destacadas:

Cuota base más baja del mercado.

Plazos largos que reducen el monto mensual.

Requiere integración de capital mínima para retirar el vehículo.

Fiat Fiorino 1.3 Endurance – $240.266

Precio de lista: $28.832.000

Modalidad del plan: 70/30 en 84 cuotas

Adjudicación: asegurada en cuota 4 con 40% de integración

Valor de cuota pura: $240.266

Características destacadas:

Una de las opciones más accesibles entre utilitarios.

Ideal para actividades comerciales o de reparto.

Condición de integración obligatoria para retiros tempranos.

Fiat Argo 1.3 Drive – $244.108

Precio de lista: $29.293.000

Modalidad del plan: 70/30 en 84 cuotas

Adjudicación: especial en cuota 2 con 30% de integración

Valor de cuota pura: $244.108

Características destacadas:

Cuotas competitivas dentro del segmento compacto.

Integración inicial más baja que otros modelos.

Plan útil para quienes buscan acceder rápido por licitación.

Qué tener en cuenta al comparar planes de auto

Si bien las cuotas puras funcionan como referencia para licitar o adelantar pagos, la cuota mensual real suele ser 30% más alta, ya que incluye:

Gastos administrativos

Impuestos

Seguro de vida

Seguro del auto (desde el momento de la entrega)

Por eso, los especialistas recomiendan comparar siempre sobre la cuota pura y revisar si el plan incluye diferimientos o costos extra que puedan impactar en el valor final a lo largo del contrato.